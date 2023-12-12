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Новости Татарстана и Казани
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Синоптики Татарстана вновь предупреждают о сочетании аномальных морозов и сильного ветра
В Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий при сохраняющихся аномальных холодах. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Завтра, в среду, в ночные и утренние часы на востоке республики столбики термометров вновь опустятся до -25, -30 градусов.
При этом вечером сегодняшнего дня и как в светлое, так и в темное время суток 13 декабря местами по региону будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 17 м/с (в Казани — до 15 м/с).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за морозов. В субботу, 9 декабря, Раис РТ Рустам Минниханов поручил повысить контроль за работой объектов ЖКХ. Метеорологи предупредили о повышенном риске обморожений в ближайшие дни.
Подробнее о погоде, которая установится этой зимой в регионе, читайте в материале «Татар-информа» Под 40 градусов и «истеричный» климат: ученые грозят Казани аномальными морозами.
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