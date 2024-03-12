Синоптики Татарстана в очередной раз предупреждают о тумане

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Завтра, 13 марта, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы местам по республике, включая Казань, вновь опустится туман.

До этого метеорологи предупреждали о туманах, в том числе с существенным ухудшением видимости, 11 и 12 марта.

Как сообщал ранее «Татар-информ» со ссылкой на синоптиков, к концу этой недели в Татарстане потеплеет до 5 градусов выше нуля.

Подробнее о прогнозе погоды от профессора КФУ Юрия Переведенцева читайте в материале «Татар-информа» «Март будет зимним месяцем»: когда в Казань наконец-то придет весна и растает снег.