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Синоптики Татарстана в очередной раз предупреждают о тумане
Завтра, 13 марта, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
В ночные и утренние часы местам по республике, включая Казань, вновь опустится туман.
До этого метеорологи предупреждали о туманах, в том числе с существенным ухудшением видимости, 11 и 12 марта.
Как сообщал ранее «Татар-информ» со ссылкой на синоптиков, к концу этой недели в Татарстане потеплеет до 5 градусов выше нуля.
Подробнее о прогнозе погоды от профессора КФУ Юрия Переведенцева читайте в материале «Татар-информа» «Март будет зимним месяцем»: когда в Казань наконец-то придет весна и растает снег.
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