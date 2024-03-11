Небольшой снег и до +5 градусов: Гидрометцентр Татарстана дал прогноз на неделю

К концу этой недели в Татарстане потеплеет до +5 градусов. Об этом говорится в недельном обзоре Гидрометцентра республики.

Во вторник регион окажется под влиянием смещающегося с севера циклона, из-за чего пройдет небольшой, местами умеренный снег, ночью и утром в восточных районах РТ возможен туман. Ночные температуры составят от −8 до −13 градусов, на востоке до −20, к утру столбик термометра поднимется до −3 (на востоке с −10 до −15). Днем потеплеет — от −4 до +1 градуса.

В среду из-за близости атмосферного фронта ночью сохранится небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. Ночные температуры составят от −6 до −11 градусов, при прояснениях до −14, днем столбик термометра будет показывать от −3 до +2.

В четверг республика расположиться на северо-западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит от −3 до −8 градусов, местами до −12, днем — от −3 до +2 градуса.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 15 и 16 марта сохранится антициклональный характер погоды. Температурный фон еще немного повысится: ночью от −3 до −8 градусов, днем от 0 до +5.