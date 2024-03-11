В Татарстане ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и до 10 градусов мороза

Сегодня, 11 марта, в Татарстане прогнозируется понижение температурного фона из-за влияния антициклона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами, но не в Казани, вероятен небольшой снег. Северо-западный ветер силой от 4 до 9 м/с со временем сменит направление на юго-западное.

В отдельных районах, включая столицу РТ, утром сохранится опустившийся в ночные часы туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. На дорогах образуется гололедица.

После ночных морозов до -20 градусов (а при прояснениях — и до -24) в дневные часы воздух прогреется до -5, -10 градусов (в Казани — до 5–7 градусов ниже нуля).

Подробнее о прогнозе погоды на ближайшее время от профессора КФУ Юрия Переведенцева читайте в материале «Татар-информа» «Март будет зимним месяцем»: когда в Казань наконец-то придет весна и растает снег.