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В Татарстане ожидается туман, небольшой снег и до +1 градуса
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Утром в отдельных районах возможен туман. Будет дуть юго-западный ветер с переходом на юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду.
При температуре воздуха ночью 8-13 градусов ниже нуля (на востоке республики до -20 градусов) утром столбик термометра поднимется до 3-8 градусов ниже нуля, (на востоке до -15). Днем ожидается от -4 до +1 градуса. На дорогах гололедица.
Ранее сообщалось, что к концу этой недели в Татарстане потеплеет до +5 градусов.
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