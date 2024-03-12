В Татарстане ожидается туман, небольшой снег и до +1 градуса

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Утром в отдельных районах возможен туман. Будет дуть юго-западный ветер с переходом на юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

При температуре воздуха ночью 8-13 градусов ниже нуля (на востоке республики до -20 градусов) утром столбик термометра поднимется до 3-8 градусов ниже нуля, (на востоке до -15). Днем ожидается от -4 до +1 градуса. На дорогах гололедица.

Ранее сообщалось, что к концу этой недели в Татарстане потеплеет до +5 градусов.