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Синоптики Татарстана предупреждают о заморозках до -5 градусов и сильном ветре
Сегодня вечером и завтра в Татарстане вновь ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В субботу, ночью и утром, температура воздуха и почвы на территории республики опустится до 0, -5 градусов (в Казани — до -1, -3 градусов). На отдельных участках дорог опять может образоваться гололедица.
Кроме того, вечером в пятницу, 3 мая, а также ночью и днем 4 мая местами по региону сильный северо-западный ветер будет усиливаться порывами. В темное время суток они будут достигать 15–20 м/с (в столице РТ — 18 м/с), в светлое — 15 м/с, отмечают синоптики.
В связи с непогодой МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности при сильном ветре и гололедице, о чем сообщал «Татар-информ».
Наступающая ночь может оказаться самой холодной в мае за всю историю наблюдений. Подробнее о прогнозе погоды на май по республике читайте в материале «Татар-информа» — Из экстремального тепла в аномальный холод: что происходит с погодой в Татарстане?
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