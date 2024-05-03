Синоптики Татарстана предупреждают о заморозках до -5 градусов и сильном ветре

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня вечером и завтра в Татарстане вновь ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В субботу, ночью и утром, температура воздуха и почвы на территории республики опустится до 0, -5 градусов (в Казани — до -1, -3 градусов). На отдельных участках дорог опять может образоваться гололедица.

Кроме того, вечером в пятницу, 3 мая, а также ночью и днем 4 мая местами по региону сильный северо-западный ветер будет усиливаться порывами. В темное время суток они будут достигать 15–20 м/с (в столице РТ — 18 м/с), в светлое — 15 м/с, отмечают синоптики.

В связи с непогодой МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности при сильном ветре и гололедице, о чем сообщал «Татар-информ».

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с считается крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.

Наступающая ночь может оказаться самой холодной в мае за всю историю наблюдений. Подробнее о прогнозе погоды на май по республике читайте в материале «Татар-информа» — Из экстремального тепла в аномальный холод: что происходит с погодой в Татарстане?