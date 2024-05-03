Из экстремального тепла в аномальный холод: что происходит с погодой в Татарстане?

Небольшой снег выпал в Зеленодольске, Казани и в других городах и районах республики. Местами снег был с сильными порывами ветра

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Природа сошла с ума»

Фото и видео с майскими снегопадами и метелями выложили сегодня утром жители Татарстана в соцсетях. Белоснежное покрывало, полностью укутавшее землю, сняли на камеры гаджетов люди в Камском Устье, водители показали метель на трассе под Набережными Челнами. Небольшой снег выпал в Зеленодольске, Казани и в других городах и районах республики. Местами снег был с сильными порывами ветра. Аналогичные кадры сняты в Екатеринбурге и Чувашии.

Пользователи соцсетей в шутку поздравляют друг друга с майским снегом и сетуют на то, что природа сошла с ума. О существенном ухудшении погодных условий жителей региона предупредил Гидромет РТ.

«3-5 мая погода на территории республики будет формироваться под влиянием тыловой части циклона с северными воздушными потоками. Температурный фон существенно понизится, осадки временами будут отмечаться в виде снега», – сказано в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 3 мая, и в субботу, 4 мая, временами прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Осадки будут выпадать в виде кратковременных зарядов с существенным ухудшением видимости. Также усилится северо-западный ветер – его порывы местами составят 15-20 метров в секунду.

4 мая температуры ночью понизятся до нуля – минус пяти градусов. Днем температуры не превысят 3-8 градусов. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

В воскресенье, 5 мая, днем местами пройдет дождь. Температуры ночью составят от плюс 1 до минус 4 градусов, днем воздух прогреется до 6-11 градусов тепла. В первой половине следующей недели в Татарстане также сохранится холодная погода, временами с осадками смешанного характера.

Юрий Переведенцев: отметил, что самой холодной на этой неделе ожидается предстоящая ночь – с пятницы на субботу, когда в Казани похолодает до минус 1 градуса Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Снег в мае – экстремальное событие»

Как сообщил «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев, среднемесячная температура в апреле в Казани оказалась почти в два раза выше климатической нормы и составила около 11,6 градуса.

«Апрель выдался очень теплым, майским, потому что в мае среднемесячная температура обычно составляет около 14 градусов. Было побито несколько теплых рекордов. После такого аномального тепла к нам “вернулся апрель”. Это обусловлено Арктическим вторжением, холодные воздушные массы пришли с Баренцева моря», – заметил Юрий Переведенцев.

Заморозки наблюдаются по всей Европейской части России. Однако холодного температурного рекорда, который ожидали в ночь со 2 на 3 мая метеорологи Казани, не случилось. Температура воздуха минувшей ночью опускалась до минус 0,8 градуса. Абсолютный рекорд в аналогичную ночь зафиксирован в городе в 1969 году и составил минус 1,4 градуса.

Переведенцев отметил, что самой холодной на этой неделе ожидается предстоящая ночь – с пятницы на субботу, когда в Казани похолодает до минус 1 градуса. Если прогноз оправдается, то будет поставлен абсолютный холодный рекорд за всю историю метеонаблюдений в городе.

Однако история знает случаи, когда 3 мая в Казани воздух днем прогревался до +26,1 градуса в 1994 году, а в 1975 году 4 мая в Казани было +27,7 градуса.

Пока же регион находится под влиянием Арктического вторжения. По данным ученого КФУ, похолодания случаются в наших краях почти каждый год в конце апреля – начале мая. Как долго задержатся аномальные холода в Татарстане этой весной? По данным профессора КФУ, температура ниже климатической нормы на 4-6 градусов будет держаться в Казани на протяжении всей первой декады мая.

«Сегодня среднесуточная температура в городе на 10 градусов ниже климатической нормы. Это действительно экстремально холодная погода, а снег в мае – экстремальное событие», – подчеркнул Переведенцев.

В День Победы температурный фон в Центральной России ожидается аномально холодным – на 10 градусов ниже положенной климатической нормы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Такого холодного 9 Мая не было 25 лет»

По предварительным прогнозам, в День Победы температурный фон в Центральной России ожидается аномально холодным – на 10 градусов ниже положенной климатической нормы, что соответствует многолетним показателям конца марта. Об этом предупредил в соцсетях ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве 9 мая 2024 года ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные осадки в разном агрегатном состоянии (в виде снега, мокрого снега и дождя). Температура воздуха ночью в столице 0…-3, днем не выше +5…+10. Из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице на 3-4 градуса холоднее истинной температуры», – написал он.

По данным специалиста, такого холодного 9 Мая в Москве не было уже четверть века. Последний раз заморозки в День Победы в столице были зафиксированы в 1999 году, когда было минус 3,8 градуса.

А какой будет погода в День Победы в Татарстане? Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев сообщил, что в праздничный день в Казани будет достаточно прохладно. По предварительному прогнозу, днем воздух в городе прогреется до 9 градусов, будет облачно с прояснениями. Среднесуточная температура в этот день будет существенно ниже климатической нормы.

Однако есть и хорошие новости – холода не будут слишком затяжными, на смену им во второй половине этого месяца придут теплые дни. В целом, по прогнозу Гидромета России, среднемесячная температура в мае в Казани ожидается в пределах климатической нормы, которая составляет около 14 градусов тепла, месяц ожидается засушливым. Раз начало мая выдалось очень холодным, значит, две последующие его декады должны быть достаточно теплыми.

Холода не будут слишком затяжными, на смену им во второй половине этого месяца придут теплые дни Фото: © «Татар-информ»

Напоследок Тимур Аухадеев поделился интересным наблюдением. По его словам, есть такая народная примета: каким будет апрель, таким будет и лето. Собеседник «Татар-информа» изучил данные о погоде в Казани за последние десять лет и пришел к такому выводу:

«Оказалось, что в восьми случаях из десяти действительно аномалии в апреле и в июле совпадают. По предварительному прогнозу Гидромета России, июль в 2024 году будет жарким и засушливым», – заключил Аухадеев.