МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности при сильном ветре и гололедице

По прогнозу синоптиков сегодня ночью и днем, 4 мая, в Татарстане ожидаются сильный ветер порывами до 20 м/с, заморозки до -5 градусов, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан напоминает о мерах безопасности в непогоду.

Не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи. Во избежание возникновения пожаров не допускать использования самодельных, неисправных электроприборов, не оставлять без просмотра включенные электронагревательные приборы, затопленные печи.