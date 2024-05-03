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Происшествия 3 мая 2024 17:15

МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности при сильном ветре и гололедице

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По прогнозу синоптиков сегодня ночью и днем, 4 мая, в Татарстане ожидаются сильный ветер порывами до 20 м/с, заморозки до -5 градусов, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан напоминает о мерах безопасности в непогоду.

Не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи. Во избежание возникновения пожаров не допускать использования самодельных, неисправных электроприборов, не оставлять без просмотра включенные электронагревательные приборы, затопленные печи.

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