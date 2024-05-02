Метеоролог КФУ: Татарстанцев ждут две самые холодные ночи в мае за всю историю

На смену экстремальному теплу в Татарстане пришел аномальный холод. Эта и следующая ночи в республике будут претендовать на звание самых холодных в мае за всю историю наблюдений, заявил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«Ближайшей ночью может быть поставлен абсолютный рекорд холода. В 1969 году температура воздуха в ночь со 2 на 3 мая опускалась до минус 1,4 градуса. Сегодня или завтра, возможно, этот рекорд будет побит. Кроме того, существует вероятность снега», — сообщил специалист медиапортала вуза.

По словам Аухадеева, нормой для начала мая считается температура в 10,5 градуса. Однако в настоящее время она на 6 градусов ниже этой планки. Резкое похолодание связано с тем, что Татарстан находится в тылу антициклона. Холодные потоки пришли в республику из акватории арктических морей.

Специалист отметил, что 3 мая в Татарстане ожидается +6 градусов, однако затем температуры начнут постепенно повышаться. К примеру, в воскресенье столбики термометров поднимутся уже до +11 градусов.

Помимо холодов, жителям республики стоит опасаться интенсивного падения атмосферного давления.

«Оно станет ниже на 9 миллиметров ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — заметил эксперт КФУ.

По его данным, погода в мае в целом будет неустойчивой. К примеру, вторая декада будет, наоборот, аномально теплой. Из-за этого контраста среднемесячные температуры будут находиться в пределах нормы — 14,1 градуса.