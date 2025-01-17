news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 17 января 2025 12:58

Синоптики Татарстана предупреждают о тумане и гололеде

Скопировать ссылку
Синоптики Татарстана предупреждают о тумане и гололеде
Фото: © «Татар-информ»

Завтра, 18 января, в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром субботы местами по республике, включая Казань, опустится туман.

Кроме того, как в темное, так и в светлое время суток в регионе возможно образование слабого гололеда (в столице РТ — в ночные и утренние часы).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что до конца недели в Татарстане сохранится неустойчивая погода.

читайте также
Синоптики ожидают небольшую метель и мороз до −18 градусов в Татарстане
Синоптики ожидают небольшую метель и мороз до −18 градусов в Татарстане
«Правильная обувь и умение падать»: врач о том, как не попасть в больницу в гололед
«Правильная обувь и умение падать»: врач о том, как не попасть в больницу в гололед
«Из дома выйти невозможно»: кому жаловаться на скользкие дороги и висящие с крыш сосульки
«Из дома выйти невозможно»: кому жаловаться на скользкие дороги и висящие с крыш сосульки
#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #туман #гололед
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100