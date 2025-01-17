Синоптики Татарстана предупреждают о тумане и гололеде

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Завтра, 18 января, в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром субботы местами по республике, включая Казань, опустится туман.

Кроме того, как в темное, так и в светлое время суток в регионе возможно образование слабого гололеда (в столице РТ — в ночные и утренние часы).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что до конца недели в Татарстане сохранится неустойчивая погода.