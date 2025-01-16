До конца недели в Татарстане сохранится неустойчивая погода

В ближайшие дни в Татарстане прогнозируется неустойчивая погода — осадки и метели будут чередоваться с периодами затишья и похолоданиями. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Так, завтра, 17 января, ночью на востоке сохранит влияние промежуточный гребень антициклона. Осадков не прогнозируется, однако к западной части республики подойдет очередной атмосферный фронт — здесь возможен небольшой снег. В дневные часы снег и мокрый снег пройдут уже на большей части региона. В отдельных районах — метель и гололед. Температуры воздуха составят от −15 до −10 градусов ночью, а днем поднимутся до −6 — −1, в восточной части РТ — до −10. На дорогах сохранится гололедица.

В субботу и воскресенье на республику будет влиять ложбина северного циклона. Вновь пройдут снег и мокрый снег. Прогнозируется потепление: если ночью температуры составят от −7 до −1 градуса, на востоке — до −12, то днем воздух прогреется до −5 — +1 градуса.

Предварительно, 20 января столбики термометров в ночные часы будут держаться в пределах −8 — −3 градусов, а днем покажут от −6 до −1.

На следующий день на Татарстан распространит влияние поле повышенного давления. Осадки прекратятся, а температуры воздуха понизятся до −15 — 10 градусов ночью и −11 — −6 градусов днем.