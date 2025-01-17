«Из дома выйти невозможно»: кому жаловаться на скользкие дороги и висящие с крыш сосульки

Из-за частого перепада температур в Казани пешеходные дорожки покрылись льдом, а на крышах домов выросли сосульки. Куда обращаться горожанам, если на их пути возник каток? Что делать, если гололед или упавший с крыши снег стали причиной травмы? Об этом «Татар-информу» рассказали в мэрии города и Госжилинспекции РТ.





В декабре и первой половине января в основном погода одаривала дождями или мокрым снегом. Все это стало причиной образования гололеда на дорогах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Куда жаловаться на скользкие пешеходные дорожки в городе

Зима в Казани в этом году выдалась аномально теплой. В декабре и первой половине января температура воздуха не опускалась сильно ниже нуля. Снегопады тоже были нечасто, в основном погода одаривала дождями или мокрым снегом. Все это стало причиной образования гололеда на дорогах и ледяных глыб на крышах домов. В соцсетях казанцы сетуют: «Бесплатный каток на улицах, из дома выйти невозможно».

meteoinfo.ru

Жилищники пытаются убирать лед с тротуаров ломами, борются с ним реагентами. В Комитете внешнего благоустройства Казани «Татар-информу» сообщили, что с начала зимнего сезона в городе израсходовали уже почти 30 тыс. тонн противогололедных материалов, с улиц вывезли свыше 150 тыс. тонн снега.

«При обильном снегопаде в первую очередь от снега и наледи очищаются центральные магистрали, по которым проходят автобусные маршруты, дороги с наибольшим автомобильным трафиком, остановки общественного транспорта, тротуары и пешеходные переходы. Сроки устранения зависят от приоритетности объекта улично-дорожной сети, расположения вблизи социальных объектов, остановок общественного транспорта, а также от погодных условий», – заверили в комитете.

Однако не всегда жилищникам удается вовремя справиться с проблемой. Жалобы казанцев на некачественную уборку на улицах города принимают в районных администрациях по телефонам:

Вахитовский и Приволжский районы – (843) 223-21-11 ;

; Авиастроительный и Ново-Савиновский районы – (843) 223-22-33 ;

; Кировский и Московский районы – (843) 223-29-99 ;

; Советский район – (843) 223-20-00.

Сообщить о невывозе снега с городских улиц, гололеде или наледях на зданиях можно также в телеграм-боте «Моя Казань» или в системе «Народный контроль».

Жилищники пытаются убирать лед с тротуаров ломами, борются с ним реагентами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Куда сообщить о висящих с крыши сосульках и гололеде возле подъезда

За уборку придомовой территории отвечают управляющие компании или товарищества собственников жилья. Они должны обеспечить беспрепятственный проход для пешеходов и проезд транспорта внутри двора многоквартирного дома, рассказал «Татар-информу» главный государственный жилищный инспектор Татарстана, глава Госжилинспекции республики Александр Тыгин.

Периодичность уборки тротуаров вблизи домов зимой зависит от их проходимости.

«В целом правила такие: придомовые территории должны очищаться каждое утро. Если снежный покров не толще двух сантиметров, дворники обязаны подмести территорию. Когда снега больше, то его должны сдвинуть к краю тротуара в сугробы. А если из-за осадков идти по двору стало невозможно, уборку должны проводить непрерывно», – отметил он.

Очистку придомовой территории дворники должны начинать возле подъездов, после этого в очереди пешеходные дорожки, в том числе имеющие выход на внешние тротуары, к остановкам общественного транспорта и магазинам. Уже после этого от снега и наледи чистят проезжую часть и стоянку.

Глава ГЖИ отметил, что особое внимание зимой управляющие организации должны уделять очистке крыш, причем абсолютно всех, а не только скатных.

«Балконы и самовольные козырьки балконов не относятся к общему имуществу многоквартирных домов (МКД). Это личное имущество собственника жилья» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Балконы и самовольные козырьки балконов не относятся к общему имуществу многоквартирных домов (МКД). Это личное имущество собственника жилья. Однако ответственность за их содержание несет не только он, но и управляющая организация. Именно она или нанятые ей подрядчики должны проводить уборку от снега и наледи. Увидев на внешней стороне балкона сосульки, собственник обязан уведомить об этом УК в письменном виде. Если она проигнорировала это сообщение, нужно необходимо написать жалобу в жилинспекцию. Если все это не сделано, а сосулька упала с балкона или козырька и причинила вред, собственника могут обязать как минимум возместить ущерб», – объяснил Тыгин.

Если УК или ТСЖ бездействуют, то жильцы дома могут обратиться с жалобой в жилинспекцию. Сделать это можно несколькими способами: оставить обращение в интернет-приемной на официальном сайте ведомства или в «Народном контроле», направить письмо на почту ГЖИ tatgi@tatar.ru. Пожаловаться также можно в личном кабинете на сайте Госуслуг или в телеграм-канале инспекции.

Необходимо установить виновника – организацию, в обязанности которой входит уборка территории Фото: © «Татар-информ»

Что делать, если из-за гололеда или упавшего с крыши снега вы получили травму

Из-за гололеда риск упасть и получить травму серьезно возрастает. Ранее «Татар-информ» уже писал о том, что в травматологическое отделение РКБ ежедневно обращаются по 60-70 человек, но сейчас число пациентов выросло до сотни. Восстановление после лечения может занимать до шести недель. На это время человек выпадает из активной жизни, на работе приходится брать больничный.

«В случае, если вы получили травму из-за гололеда или схода снега с крыши, рекомендуется, конечно же, обратиться за медицинской помощью. Если вы вызвали скорую помощь, врач зафиксирует место, время происшествия и полученные травмы. Возможно, есть свидетели, нужно взять у них контакты. В больнице возьмите справку с точным указанием скользкого места и заключением о телесных травмах, а также направлением на лечение. Понадобятся также чеки и квитанции на приобретенные лекарства и оплаченные медицинские услуги», – объяснили в жилинспекции.

После этого необходимо установить виновника – организацию, в обязанности которой входит уборка территории. Например, если человек упал возле подъезда, то ответственность понесет управляющая компания. За травмы, полученные возле магазинов или частных организаций, будут отвечать их собственники, на улице, остановке или в других общественных местах — исполнительный комитет города.

«Далее следует направить претензию виновнику лично или заказным письмом, приложить документы: справку, копии чеков. Если виновный отказывается признать вину, то нужно обратиться за возмещением компенсации в суд», – заключили в ГЖИ.