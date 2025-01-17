news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 17 января 2025 06:30

Синоптики ожидают небольшую метель и мороз до −18 градусов в Татарстане

Скопировать ссылку
Синоптики ожидают небольшую метель и мороз до −18 градусов в Татарстане
Фото: © «Татар-информ»

В пятницу, 17 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидаются снег и мокрый снег — ночью в западных районах, а днем — на преобладающей территории региона. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В отдельных районах возможна слабая метель, а также гололед и ветер до 11 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от −15 до −10 градусов, при прояснениях подморозит до −18. К утру на западе ожидается от −10 до −5 градусов. Днем столбики термометров покажут от −6 до −1 градуса, а на востоке до −10.

На дорогах образуется гололедица.

читайте также
До конца недели в Татарстане сохранится неустойчивая погода
#прогноз погоды #ветер #метель #снег
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100