Синоптики ожидают небольшую метель и мороз до −18 градусов в Татарстане

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В пятницу, 17 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидаются снег и мокрый снег — ночью в западных районах, а днем — на преобладающей территории региона. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В отдельных районах возможна слабая метель, а также гололед и ветер до 11 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от −15 до −10 градусов, при прояснениях подморозит до −18. К утру на западе ожидается от −10 до −5 градусов. Днем столбики термометров покажут от −6 до −1 градуса, а на востоке до −10.

На дорогах образуется гололедица.