«Правильная обувь и умение падать»: врач о том, как не попасть в больницу в гололед

В последние дни количество обращений с травмами из-за гололеда в Казани выросло в полтора раза. Перепады температуры не сулят улучшения дорожной ситуации. О том, при какой травме необходимо обращаться к врачу и как уберечься от серьезных повреждений, Татар-информу» рассказал заведующий приемным отделением №2 РКБ, травматолог-ортопед Денис Пыжиков.





В Татарстане из-за постоянных перепадов температуры дороги то и дело покрываются льдом

Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

Полсотни обращений с травмами из-за гололеда за два дня

В Татарстане из-за постоянных перепадов температуры дороги то и дело покрываются льдом – днем столбики термометров достигают положительных значений, время от времени идут дожди, а ночью все подмерзает из-за стабильного минуса. Дороги в прямом смысле слова превращаются в ледяной каток. На просторах интернета даже завирусилась шутка: «Каток в Казани везде, кроме Черного озера».

Из-за такой погоды риск получить травму серьезно возрастает. Работы у травматологов-ортопедов становится в разы больше.

«По Казани только за два дня выходных – 11 и 12 января – было 54 обращения в скорую помощь по поводу травм из-за гололеда», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Для сравнения: за одиннадцать праздничных дней – с 29 декабря по 8 января – в казанскую скорую поступило 198 обращений по поводу таких травм.

«Чаще всего из-за такой погоды люди получают переломы шейки бедра, грудной клетки и лучевой кости. Эти переломы, как правило, довольно сложные», – рассказал «Татар-информу» заведующий вторым приемным отделением Республиканской клинической больницы, травматолог-ортопед Денис Пыжиков.

Денис Пыжиков: «Чаще всего из-за такой погоды люди получают переломы шейки бедра, грудной клетки и лучевой кости Фото: rkbrt.ru

Восстановление после переломов без смещений занимает около шести недель, на это время человек выпадает из активной жизни. За эти полтора месяца 90% костей срастаются, но потом человеку приходится заново учиться ходить или пользоваться рукой, например писать.

При какой травме нужно спешить к врачу?

По данным заведующего отделением РКБ, от падений и травм не застрахован никто – в больницу с переломами во время гололеда попадают люди абсолютно разного возраста – и молодые, и пожилые. В РКБ с травмами в среднем обращаются по 60-70 человек в сутки, сейчас из-за погоды число пациентов выросло до сотни. Больше трети случаев – это ушибы и растяжения. Таким пациентам врачи оказывают первичную неотложную помощь, делают рентген. Если осложнений нет, то дают рекомендации по лечению и отпускают домой.

Если человек не может разогнуть руку или ногу ни в одну, ни в другую сторону, то с большей долей вероятности травма серьезная Фото: © «Татар-информ»

По словам врача, если человек не может разогнуть руку или ногу ни в одну, ни в другую сторону, то с большей долей вероятности травма серьезная. Если к тому же конечность выглядит неестественно кривой или хрустит, то самому с проблемой не справиться.

«Если у вас есть эти признаки, желательно обратиться к врачу», – подчеркнул Денис Пыжиков.

Что делать, чтобы не получить травму в гололед?

Травматолог-ортопед дал советы татарстанцам, как избежать травм во время гололеда. По его словам, реально эффективных рекомендаций только две.

«Важно подбирать правильную обувь. Она должна быть с широкой подошвой и большим протектором. Обувь всегда должна быть выбрана по погоде, носить ее должно быть удобно», – подчеркнул Денис Пыжиков.

Второй полезный совет – стоит научиться группироваться.

«Желательно падение даже отработать заранее, ведь не все умеют на уровне рефлексов правильно группироваться» Фото: © «Татар-информ»

«Желательно падение даже отработать заранее, ведь не все умеют на уровне рефлексов правильно группироваться. Необходимо конечности подтягивать к себе и падать на бок. Но чаще всего люди вытягивают руки – так их и ломают», – объяснил доктор.

Пожилым людям, которые подвержены остеопорозу и у которых нередко нарушена координация движений, в такую погоду лучше вообще избегать прогулок. Бабушкам и дедушкам советуют брать с собой на улицу трость в качестве дополнительной опоры, но практика показывает, что от падений она спасает редко. Травматолог-ортопед все-таки настаивает на том, что в гололед пожилым лучше оставаться дома.

Всем остальным врач советует передвигаться очень аккуратно – здоровье человека, напоминают эксперты, зависит только от собственной высокой ответственности.