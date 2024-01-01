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Общество 1 января 2024 07:15

В первый день 2024 года температура воздуха в Татарстане понизится до -20 градусов

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В первый день 2024 года температура воздуха в Татарстане понизится до -20 градусов
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В первый день нового года в Татарстане ожидается облачная погода, днем пройдет небольшой, местами умеренный снег. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Утром будет идти снег, мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах прогнозируется метель. Будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, ночью и утром местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В течение дня также ожидается понижение температуры воздуха — к вечеру столбик термометра будет показывать от −10 до −15 градусов, в северных районах — до −20 градусов.

Также татарстанцев предупреждают о сильной гололедице и снежных заносах на дорогах.

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#гололедица на дорогах #прогноз погоды
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