Синоптики Татарстана предупреждают, что к аномальным морозам добавится сильный ветер

В Татарстане при сохраняющихся аномальных холодах ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Сегодня вечером, завтра ночью и утром на востоке республики температура воздуха составит от -25 до -30 градусов.

При этом в утренние и дневные часы 12 декабря в регионе, в том числе в Казани, будет дуть сильный ветер порывами 15–17 м/с.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за морозов. Днем 11 декабря в республике сохранится до 25 градусов мороза.

Подробнее о погоде в регионе читайте в материале «Татар-информа» Под 40 градусов и «истеричный» климат: ученые грозят Казани аномальными морозами.