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Днем в Татарстане сохранится до 25 градусов мороза
Сегодня в Татарстане сохранится аномально холодная погода. В северных и восточных районах даже днем столбик термометра будет достигать −25 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Ночью и утром синоптики обещали от 23 до 28 градусов ниже нуля, местами температура воздуха снизится до −35 градусов. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер со скоростью от 4 до 9 градусов, днем порывы будут достигать 13 метров в секунду.
Существенных осадков не ожидается, на дорогах гололедица.
Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что аномальные холода, которые обусловлено прорывом арктического воздуха с Карского моря, задержатся в республике до середины этой недели.
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