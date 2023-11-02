Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Синоптик рассказал, когда в Татарстане образуется снежный покров
Устойчивый снежный покров в Татарстане образуется лишь к концу ноября. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
«Приблизительно в промежутке с 25 по 30 ноября [образуется снежный покров]», — уточнил метеоролог.
Минусовая же температура в республике, по прогнозу синоптика, установится во второй половине ноября.
По словам Шувалова, «глубокие циклоны над Западной Европой и восточной частью Атлантики выполняют роль насоса теплого воздуха в Средиземноморье», который затем движется на российскую территорию.
Ранее сообщалось, что первая декада ноября окажется на 4 градуса теплее нормы, а ноябрь в целом — на один градус. Причины прихода аномального тепла объяснил профессор КФУ Юрий Переведенцев.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»