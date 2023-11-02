Синоптик рассказал, когда в Татарстане образуется снежный покров

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Устойчивый снежный покров в Татарстане образуется лишь к концу ноября. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Приблизительно в промежутке с 25 по 30 ноября [образуется снежный покров]», — уточнил метеоролог.

Минусовая же температура в республике, по прогнозу синоптика, установится во второй половине ноября.

По словам Шувалова, «глубокие циклоны над Западной Европой и восточной частью Атлантики выполняют роль насоса теплого воздуха в Средиземноморье», который затем движется на российскую территорию.

Ранее сообщалось, что первая декада ноября окажется на 4 градуса теплее нормы, а ноябрь в целом — на один градус. Причины прихода аномального тепла объяснил профессор КФУ Юрий Переведенцев.