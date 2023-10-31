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Руc Тат
Экономика 31 октября 2023 18:20

Казань арендует снегоуборочную спецтехнику за 35 млн рублей

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Аренда зимней спецтехники для уборки улиц столицы Татарстана потребует 35 млн рублей. Это следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

За эту сумму поставщик обязуется сдать в аренду 85 самосвалов «КАМАЗ» различной модификации, два экскаватора-погрузчика, три разных бульдозера, по десять экскаваторов, мини-погрузчиков и тракторов с щетками, а также 12 автогрейдеров и два трала.

Дороже всего обойдется аренда трала от 5 до 30 тонн: это потребует 28 тыс. рублей в час. Прокат другой зимней спецтехники обойдется в 2–4,5 тыс. рублей.

Заказчиком выступает МУП «Городское благоустройство». Договор будет действовать до 30 апреля следующего года.

В прошлую среду, 25 октября, прошло первое заседание штаба по подготовке к зиме. Мэр Казани Ильсур Метшин назвал главные проблемы при подготовке города к зиме и снегопадам.

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