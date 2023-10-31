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Казань арендует снегоуборочную спецтехнику за 35 млн рублей
Аренда зимней спецтехники для уборки улиц столицы Татарстана потребует 35 млн рублей. Это следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.
За эту сумму поставщик обязуется сдать в аренду 85 самосвалов «КАМАЗ» различной модификации, два экскаватора-погрузчика, три разных бульдозера, по десять экскаваторов, мини-погрузчиков и тракторов с щетками, а также 12 автогрейдеров и два трала.
Дороже всего обойдется аренда трала от 5 до 30 тонн: это потребует 28 тыс. рублей в час. Прокат другой зимней спецтехники обойдется в 2–4,5 тыс. рублей.
Заказчиком выступает МУП «Городское благоустройство». Договор будет действовать до 30 апреля следующего года.
В прошлую среду, 25 октября, прошло первое заседание штаба по подготовке к зиме. Мэр Казани Ильсур Метшин назвал главные проблемы при подготовке города к зиме и снегопадам.
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