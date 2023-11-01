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Ноябрь в Татарстане окажется на 1 градус теплее нормы
В Татарстане средняя месячная температура в ноябре ожидается на 1 градус выше климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
Синоптики напомнили: норма по республике составляет -2,7 градуса, по Казани – 2,5.
Месячный объем осадков сохранится в пределах климатической нормы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике ожидается потепление до +13 градусов. Причины прихода аномального тепла объяснил профессор КФУ Юрий Переведенцев. Первая декада ноября окажется на 4 градуса теплее нормы.
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