В Татарстане ожидается потепление до +13 градусов

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Завтра на территории Татарстана еще ожидаются снег и метели, однако с середины недели установится очень теплая погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Так, завтра, 31 октября, возможны снег и мокрый снег, переходящие в дождь, метели, гололед, туман и усиления ветра. Синоптики также предупреждают о ледяном дожде и налипании мокрого снега. Температуры воздуха составят от −5 до 0 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 1-6, а на юге — до 9 градусов выше нуля.

1 ноября циклон начнет отходить на восток, влияние на регион начнет оказывать гребень повышенного давления. В связи с этим вероятность осадков будет минимальной. Ожидается туман, температуры воздуха в ночные часы будут достигать от −1 до +2 градусов. Днем воздух прогреется до +7-12 градусов.

В четверг теплая погода сохранится. Ночью осадков не ожидается, однако днем возможны небольшие дожди. Прогнозируется от 2 до 7 градусов выше нуля в темное время суток и от 8 до 13 — днем.

Кроме того, предупреждают синоптики, в эти дни возможны колебания атмосферного давления.

Предварительно, 3 ноября ожидается дождь и от +3 до +8 градусов. В субботу, 4 ноября, в Татарстане похолодает: ночью — от 0 до −2, днем — от 0 до +5.