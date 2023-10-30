Профессор КФУ объяснил причину потепления до 10 градусов в ноябре

На этой неделе дневные температуры в Казани поднимутся до 10 градусов тепла. Такая погода соответствует концу сентября — началу октября. Причину аномалии объяснил «Татар-информу» профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Погоду определяют атлантические циклоны, поэтому ее характер крайне неустойчивый, постоянно происходят большие перепады давления, выпадают осадки — то в виде снега, то в виде дождя. Идет очередной циклон с Атлантики, влияние которого мы ощутим уже с завтрашнего дня. В среду и четверг дневные температуры в Казани будут достигать 10 градусов, это большая аномалия», — пояснил исследователь.

В самые теплые на этой неделе дни, 1 и 2 ноября, среднесуточная аномалия тепла составит 5–8 градусов. Возможно выпадение небольших осадков.

«Мы окажемся в обширном теплом секторе циклона после прохождения холодного фронта. Аномальное потепление станет кратковременным событием. К концу недели температуры вновь понизятся», — добавил Переведенцев.

Спикер заметил, что такие циклоны с Атлантики — частое явление этой осенью. Собеседник «Татар-информа» напомнил, что мы сейчас переживаем предзимье, в норме среднесуточные температуры в Казани должны быть слабоотрицательными.

«С 28 октября в норме среднесуточные температуры становятся отрицательными, а они будут положительными. В связи с их резкими перепадами будет скакать атмосферное давление, что ощутят метеозависимые люди», — предупредил профессор КФУ.

После аномального тепла в Татарстан к концу недели придет холодный фронт, поэтому возможны сильные ветры и другие катаклизмы. Переведенцев сообщил, что в норме постоянный снежный покров на территории республики ложится 17–20 ноября, когда среднесуточная температура переходит через -5 градусов.