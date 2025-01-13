«Символ поддержки и надежды»: новошешминцы изготовили окопные свечи для бойцов СВО

Сотрудники Екатерининского сельского дома культуры Новошешминского района Татарстана продолжают поддерживать участников специальной военной операции.

Сельчане организовали акцию «Своих не бросаем» по изготовлению окопных свечей, которые крайне необходимы на передовой.

Готовые свечи отправятся в зону спецоперации, где их будут использовать для обогрева окопов, приготовления еды и освещения в темное время суток.

«Мы надеемся, что наши свечи смогут сделать службу солдат более комфортной и помогут им в трудные минуты. Желаем им скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми. Пусть наши свечи будут символом нашей поддержки и надежды на мирное будущее», — говорят сельчане.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Екатерининского сельского поселения Новошешминского района РТ Александр Хорьков ушел добровольцем в зону специальной военной операции.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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