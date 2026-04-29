Силуанов предупредил, что выход ОПЕК из ОАЭ может обрушить цены на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Анонсированный Объединенными Арабскими Эмиратами выход из ОПЕК и ОПЕК+ грозит снижением мировых цен на нефть и, соответственно, возникновением дополнительных рисков для российского бюджета. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые».

По словам руководителя финансового ведомства, выход одной из стран из ОПЕК означает, что теперь она сможет добывать нефть и выбрасывать ее на рынок столько, сколько имеет производственных мощностей.

«Да, сегодня понятно, что рынок ограничен проходом через Ормузский пролив. Но что будет завтра?» – задал в связи с этим риторический вопрос Силуанов.

Он подчеркнул, что если страны ОПЕК перестанут проводить скоординированную политику и начнут «осуществлять производство и добычу нефти настолько, сколько есть производственных мощностей, сколько хотят», то цены пойдут вниз.

Министр финансов убежден, что в такой ситуации государству следует заранее формировать запас прочности, чтобы бюджет оставался устойчивым даже при снижении нефтяных котировок. «<...> мы определили этот период на срок не менее чем три года», – уточнил он.

Силуанов пояснил также, что именно такой срок выбран неслучайно – «за три года произойдет переориентация нефтедобывающих компаний на мировом рынке». В частности, производители сланцевой нефти с высокой, не менее 60 долларов за баррель, себестоимостью добычи при падении цен окажутся вынуждены сокращать предложение, что приведет к росту котировок.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая текущего, 2026 года. Позднее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи объяснил, что страна пошла на этот шаг с учетом закрытия Ормузского пролива, благодаря чему ее выход не окажет значительного влияния на нефтяной рынок и цены на нем.

Эмират Абу-Даби, вошедший в состав ОАЭ при создании этого государства в 1971 году, стал членом Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) еще в 1967-м. Членами ОПЕК остаются одиннадцать государств: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея.