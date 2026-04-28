ОАЭ анонсировали выход из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая

Объединенные Арабские Эмираты объявили о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая текущего, 2026 года. Об этом сообщает эмиратское государственное агентство WAM.

Государственное издание отмечает, что данное решение «соответствует долгосрочному стратегическому и экономическому видению ОАЭ и развитию энергетического сектора, включая ускорение инвестиций в отечественное производство энергии», а также подтверждает приверженность страны своей роли «надежного производителя для будущего мировых энергетических рынков».

Кроме того, в материале подчеркивается, что Эмираты решили выйти из организаций стран – экспортеров нефти после пересмотра собственной производственной политики и с учетом национальных интересов. В связи с последним пунктом госагентство напоминает о «потрясениях в Персидском заливе и Ормузском проливе», влияющих на динамику поставок.

Источник ТАСС сообщает, что выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ будет обсуждаться на следующей встрече стран – участниц альянса в июне. На 7 июня намечена министерская встреча стран – участниц ОПЕК+, а также заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Эмират Абу-Даби, вошедший в состав ОАЭ при создании этого государства в 1971 году, стал членом ОПЕК еще в 1967-м. Теперь членами ОПЕК остаются одиннадцать стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея. Относительно недавно организацию покинули такие государства, как Индонезия (в 2016-м, ее повторное членство длилось несколько месяцев), Катар (в 2017-м), Эквадор (в 2020-м) и Ангола (в 2023-м).