ОАЭ анонсировали выход из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая
Объединенные Арабские Эмираты объявили о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая текущего, 2026 года. Об этом сообщает эмиратское государственное агентство WAM.
Государственное издание отмечает, что данное решение «соответствует долгосрочному стратегическому и экономическому видению ОАЭ и развитию энергетического сектора, включая ускорение инвестиций в отечественное производство энергии», а также подтверждает приверженность страны своей роли «надежного производителя для будущего мировых энергетических рынков».
Кроме того, в материале подчеркивается, что Эмираты решили выйти из организаций стран – экспортеров нефти после пересмотра собственной производственной политики и с учетом национальных интересов. В связи с последним пунктом госагентство напоминает о «потрясениях в Персидском заливе и Ормузском проливе», влияющих на динамику поставок.
Источник ТАСС сообщает, что выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ будет обсуждаться на следующей встрече стран – участниц альянса в июне. На 7 июня намечена министерская встреча стран – участниц ОПЕК+, а также заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.