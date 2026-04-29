Экономист предупредил о рисках для ОПЕК из-за выхода ОАЭ

Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК может привести к дальнейшему ослаблению и даже, в перспективе, распаду нефтяного альянса. Об этом NEWS.ru заявил научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

По словам экономиста, ОПЕК находится в зоне риска из-за нарастающих противоречий между странами-участницами и ограниченных возможностей по регулированию мирового рынка нефти в условиях геополитической нестабильности на Ближнем Востоке.

«ОПЕК+ и обычная ОПЕК действительно находятся в зоне риска. Во-первых, потому что конфликтуют Иран и его арабские соседи. Это первая причина, почему ОПЕК+ начинает разрушаться. Вторая причина заключается в том, что ОПЕК+ и обычная ОПЕК не могут контролировать цены на рынке и даже серьезно влиять на них сейчас», – констатировал эксперт.

Он добавил, что решения по добыче становятся все менее согласованными внутри альянса, а ситуация на рынке делает управление квотами затруднительным. «Всё выглядит как неумение это организовать», – подчеркнул Митрахович.

Кроме того, специалист заметил, что при определенных условиях после завершения конфликта в регионе внутри консорциума могут усилиться противоречия из-за распределения объемов добычи и компенсации ранее сниженных поставок. По его оценке, в случае ослабления влияния геополитического фактора возможны изменения цен на нефть, включая их снижение.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая текущего, 2026 года. Позднее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи объяснил, что страна пошла на этот шаг с учетом закрытия Ормузского пролива, благодаря чему ее выход не окажет значительного влияния на нефтяной рынок и цены на нем.

Эмират Абу-Даби, вошедший в состав ОАЭ при создании этого государства в 1971 году, стал членом Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) еще в 1967-м. Членами ОПЕК остаются одиннадцать государств: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея.