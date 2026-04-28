В ОАЭ объяснили причины выхода из ОПЕК и ОПЕК+

Объединенные Арабские Эмираты решили выйти из ОПЕК и ОПЕК+ на фоне закрытия Ормузского пролива, когда этот шаг не сможет существенно повлиять на нефтяной рынок и цены на нем. Об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, передает телеканал CNN.

«Время выбрано удачно, потому что сейчас решение не окажет существенного влияния на рынок и цену, так как Ормузский пролив закрыт. Таким образом, все сталкиваются с ограничениями, включая нас, но принятие решения сейчас поможет нашим друзьям... не испытывать давление на цену», – подчеркнул министр.

В ответ на вопрос о том, консультировались ли Эмираты с Саудовской Аравией, аль-Мазруи заметил, что это было «решение суверенного государства».

«Нам нужно действовать без ограничений… Мы хотим быть гибкими, оперативными и быстро принимать правильные решения, чтобы балансировать нашу политику», – акцентировал он.

Генеральный директор консалтинговой компании Qamar Energy из Дубая Робин Миллс отметил, что выход ОАЭ может побудить ряд других стран выйти из ОПЕК+, чтобы перестать соблюдать действующие сейчас ограничения консорциума.

«Возможно, Казахстан тоже уйдет. Это еще один крупный производитель, который хочет развиваться», – пояснил эксперт. По оценке Миллса, квоты позволяют ОАЭ добывать около 3,2 млн баррелей нефти в день, тогда как без них добыча могла бы почти удвоиться.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая текущего, 2026 года.

Иран заблокировал Ормузский пролив вскоре после начала направленной против него военной кампании США и Израиля. В 2025 году этим морским путем в среднем проходило 20 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день, что составляет около 25% их мирового морского товарооборота.

Эмират Абу-Даби, вошедший в состав ОАЭ при создании этого государства в 1971 году, стал членом Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) еще в 1967-м. Членами ОПЕК остаются одиннадцать государств: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея.