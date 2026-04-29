Отчаянный выход из картеля: ОАЭ покидают ОПЕК, пытаясь компенсировать кризис ростом добычи

Объединенные Арабские Эмираты официально объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Решение вступит в силу с 1 мая. Как это отразится на ОПЕК и поможет ли это экономике ОАЭ – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Что такое ОПЕК и ОПЕК+

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) – международный межправительственный картель, созданный нефтедобывающими странами в 1960 году для координации политики и контроля над ценами на нефть. Организация регулирует объемы добычи, стремясь стабилизировать рынок и обеспечить стабильные доходы производителей.

В состав входят 11 развивающихся стран-нефтеэкспортеров: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в столице Австрии – Вене.

Страны – члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится около 35% мировой добычи и половина мирового экспорта нефти.

С 2016 года действует расширенный формат (ОПЕК+), включающий страны ОПЕК и другие государства: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Бразилия, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан.

В расширенном формате страны ОПЕК+ контролируют уже около 46–51% мировой добычи нефти и владеют почти 90% разведанных запасов.

Следует отметить, что крупнейшими экспортерами нефти, не входящими ни в ОПЕК, ни в ОПЕК+, являются США, Канада и Норвегия. К значимым независимым игрокам относятся также Гайана и Катар.

Наличие таких мощных игроков вне ОПЕК+ не позволяет картелю извлекать полную выгоду из своих действий. Так, США резко увеличили добычу и экспорт благодаря внедрению технологий добычи так называемой сланцевой нефти (легкая нефть низкопроницаемых коллекторов), в то время как страны ОПЕК и ОПЕК+ сами ограничивали добычу.

Установление квот – главный инструмент организации. Страны договариваются о предельных объемах добычи для каждого участника

Как работает механизм ОПЕК

В работе ОПЕК как системы коллективного управления предложением нефти на мировом рынке есть три ключевые составляющие:

Установление квот. Это главный инструмент организации. Страны договариваются о предельных объемах добычи для каждого участника. При низких ценах добыча сокращается, при высоких квоты увеличиваются.

Коллективное принятие решений. Все решения по изменению добычи принимаются единогласно. Министры энергетики собираются как минимум дважды в год (обычно в Вене) для анализа рынка. Также действует комитет контроля ОПЕК, который следит за соблюдением обязательств.

Механизм компенсаций. Если какая-то страна увлеклась и добыла нефти больше своей квоты, то она обязана компенсировать это сокращением добычи в последующие месяцы. Если быстро изменить объемы невозможно, в дело вступает уникальный игрок – Саудовская Аравия, которая выполняет роль «балансирующего производителя» (swing producer). У нее самые большие свободные мощности, что позволяет ей быстрее других наращивать или сокращать добычу для стабилизации рынка.

Какая квота установлена России

На апрель 2026 года официальная квота России в рамках ОПЕК+ составляет 9,637 млн баррелей в сутки, или около 40 млн тонн в месяц. При этом фактическая добыча ниже – примерно 9,18 млн баррелей в сутки, или около 38 млн тонн в месяц.

Отставание связано с форс-мажорными факторами, такими как повреждение инфраструктуры из-за атак украинских беспилотников и сложности с логистикой.

Распределение квоты между российскими компаниями происходит по принципу пропорциональности: каждая сокращает добычу на одинаковый процент от базового уровня. Например, для «Татнефти» расчетная квота, исходя из доли в российской добыче (около 5,4%), составляет примерно 520–540 тыс. баррелей в сутки, или 2,2–2,3 млн тонн в месяц.

Как повлияет выход ОАЭ из ОПЕК+

Официальная квота ОПЕК для ОАЭ в апреле 2026 года составляет около 3,4 млн баррелей в сутки. Общая квота ОПЕК – 37,902 млн баррелей. Таким образом, доля ОАЭ – почти 9%.

После выхода ОАЭ архитектура ОПЕК+ может претерпеть крупнейшие изменения за последние годы. Без их участия суммарная квота снизится примерно до 34,68 млн баррелей в сутки.

ОАЭ больше не будут связаны обязательствами и смогут нарастить добычу до 4,5–4,8 млн баррелей в сутки, чтобы увеличить свою долю на рынке. Для этого у них есть все возможности – ранее квоты ОПЕК+ вынуждали ОАЭ добывать почти на треть меньше их реальных возможностей. С 1 мая 2026 года ОАЭ смогут самостоятельно определять объемы экспорта. Эксперты ожидают, что страна способна быстро добавить около 1 млн баррелей в сутки сверх прежних лимитов, что может поддержать экономику.

Для самой ОПЕК уход крупного игрока создает риск эффекта домино. Ирак и Казахстан уже выразили недовольство тем, что им приходится сдерживать добычу. Похожие настроения есть и у других участников соглашения. На мировой рынок нефти хлынут дополнительные объемы нефти ОАЭ, и эта страна может начать демпинговать, чтобы быстро продать их. А это, безусловно, отразится на мировых нефтяных ценах – они могут снизиться. А снижение мировых нефтяных цен может негативно сказаться на доходах российского бюджета.

Почему ОАЭ решились на такой шаг

Очевидно, что конфликт на Ближнем Востоке с участием США, Израиля и Ирана не прошел для ОАЭ бесследно. Страна понесла серьезные потери: резкое снижение турпотока (почти на 70%), падение продаж на рынке недвижимости, сокращение добычи и переработки из-за авиаударов.

Стоимость объектов в Дубае снизилась на 30–40% из-за оттока резидентов и инвесторов. Блокада Ормузского пролива (с 4 марта) привела к дефициту продовольствия, поскольку через него проходит до 80% импорта. Цены на основные товары подскочили на 40–120%.

ОАЭ раньше имели статус «тихой гавани», но после начала войны США и Израиля против Ирана стали прямой мишенью для авиаударов. Иран наносил удары не только по базам США в стране, но и по промышленной (прежде всего нефтяной) и транспортной инфраструктуре страны. ОАЭ стали объектом массированных обстрелов, в ходе которых по территории страны было выпущено более 2400 ракет и беспилотников.

Экономика ОАЭ сейчас испытывает серьезный кризис, и поправить его в ОАЭ решили за счет нефтеэкспортного допинга. Поможет ли им такая инъекция? Это очень сложный вопрос, учитывая, что удар по репутации «тихой гавани» нанесен весьма серьезный, а экономика ОАЭ во многом держалась именно на этом репутационном капитале. Все зависит от того, насколько быстро нормализуется обстановка в регионе, но пока там не наблюдается ни малейших признаков для улучшения. Ормузский пролив блокирован, что создает почти нерешаемые проблемы для логистики нефтеэкспорта ОАЭ. Тут уж увеличивай добычу и экспорт, не увеличивай – толку пока никакого, экспорт по сути парализован. И каждый день затяжки конфликта в регионе будет работать только на убытки экономике ОАЭ.

А пока нефть на мировом рынке торгуется в диапазоне $108–112 за баррель. Это довольно высокий уровень. Да, это ниже пиковых значений апреля ($120+), но все еще на высоком уровне из-за дефицита физических поставок из региона. Иран по-прежнему блокирует часть танкерного трафика, и риск новых атак на инфраструктуру ОАЭ и Саудовской Аравии перевешивает страх рыночных игроков перед ростом добычи ОАЭ.