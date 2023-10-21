Силуанов оценил риски для курса рубля

Министр финансов РФ Антон Силуанов в 2018 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рисков резкого падения курса российского рубля к другим валютам на данный момент не существует. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

«Да, конечно, курс влияет на цены <…>. Но для нас важна предсказуемость. В последнее время Правительство и Президент приняли решение об определенных мерах контроля за возвратом валютной выручки. Думаю, что это один из элементов стабилизации курса», — описал ситуацию с курсом рубля в целом руководитель Минфина.

«Посмотрим, как сработает, потому что потребуется время для анализа. В конце концов, у нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым», — выразил уверенность он.

Несмотря на это, Зарубин спросил у Силуанова, существуют ли в российской экономике некие фундаментальные показатели, которые позволили бы курсу рубля «улететь куда-нибудь в неизведанные дали». «Я не вижу таких», — подчеркнул министр финансов.

Накануне, 20 октября, курс американского доллара на Московской бирже опустился до 95,58 рубля, курс евро — до 101,15 рубля, а курс юаня — до 13,042 рубля.

До этого, 12 октября, Президент России Владимир Путин обязал ряд российских экспортеров продавать иностранную валюту (он уверен, что для комфортного бюджета необходим чуть более низкий курс доллара, чем сейчас). О вероятных последствиях этого решения можно прочитать в материале «Татар-информа» Не время для чудес: вернет ли указ Путина доллар за 50 рублей.