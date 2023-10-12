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Не время для чудес: вернет ли указ Путина доллар за 50 рублей
Сегодня доллар упал ниже 97 рублей с пиковых значений в 102 рубля за единицу американского валюты накануне. Так финансовые рынки отреагировали на решение Владимира Путина обязать экспортеров продавать валюту. Сохранится ли тенденция укрепления рубля и какие есть подводные камни – в материале «Татар-информа».
Экспортеры не в восторге, и за ними придется следить
Что произошло? Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валюты для ряда экспортеров. Согласно документу, они будут продавать валютную выручку на российском рынке в установленных правительством объемах и сроки.
Понятно, что особого удовольствия экспортерам это не доставит. Их акции уже упали. Индекс Мосбиржи просел на открытии на 3% до 3125 пунктов. Дело в том, что ранее именно «слабый рубль» выступал главным фактором роста рынка акций. Сейчас этот драйвер экспортерам доступен не будет.
Начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий объяснил «Татар-информу», почему экспортерам было выгодно оставлять свою выручку при себе.
«Экспортеры вынуждены были оставлять значительную часть выручки за рубежом, так как трансграничные переводы денег для российских бизнесов из-за санкций сопряжены с повышенными издержками и рисками», – полагает эксперт.
Поэтому правительство вводит надзорные и регулирующие меры за исполнением указа. Компании должны будут предоставлять ЦБ планы и графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Более того, некоторые компании пополнят «валютные комиссары» Росфинмониторинга, которые проследят за исполнением указания.
Какие компании попадают под ограничения
В общей сложности под ужесточение валютного контроля попадут 43 группы компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса.
«Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке», — высказались сегодня в пресс-службе ЦБ РФ.
Днем курс доллара уже падал до 97 рублей за единицу американской валюты.
Но также надо помнить, что ЦБ за последние месяцы повысил ключевую ставку до 12% годовых. Как известно, эта мера дает реальный эффект не ранее чем через полгода. Это и валютные ограничения должны позволить стабилизировать курс рубля, а главное, избежать серьезных проблем с инфляцией.
Чего ждать от курса доллара сейчас
На самом деле, эта история для России не новая. В марте 2022 года почти сразу после старта СВО рубль уже пробивал отметку «далеко за сотню» (120). В тот момент валютные ограничения позволили не только остановить девальвацию российской валюты, а напротив, укрепить ее до отметки в 50 рублей за один доллар.
«Укрепление рубля в прошлом году было связано с тем, что санкционные шоки гораздо сильнее ударили по импорту, чем по экспорту. Дальнейшее восстановление логистических цепочек поставок в Россию привело к ослаблению рубля», – объясняет Осадчий.
Сейчас ситуация иная. Доллар вряд ли вернется к отметке в 50 рублей, заявил «Татар-информу» профессор КФУ Игорь Кох.
«Совершенно очевидно, что сто рублей за доллар – это не нормальный курс для рубля. Я думаю, что ниже 80 рублей не будет в любом случае, поскольку это уже будет ударять и по экспортерам, и по бюджету. Реально можно увидеть укрепление рубля на уровне 90 рублей, может быть 85. Понятно будет в зависимости от того, насколько серьезным будет наполнение данного указа в соответствии с документами правительства. Сейчас, к сожалению, мы этого до конца сказать не можем», – заметил эксперт.
85-90: какой курс доллара прогнозируют эксперты
Таким образом, существует большая вероятность, что повторения летнего чуда 2022 года не случится. В этом плане стоит помнить, что крупнейшие экспортеры обладают значительным политическим ресурсом в России.
Вряд ли стоит ожидать существенных изменений в их поведении и резкого усиления притока валюты на российский рынок. К тому же «давление» на рубль оказывают проблемы в торговом балансе России.
«В условиях геополитического конфликта и резкого роста госрасходов ослабление национальной валюты неизбежно. Разного рода «примочками» – ужесточением регулирования и денежно-кредитной политики – этот процесс можно ослабить, но повернуть его вспять невозможно», – считает Осадчий.
Почему повторения летнего «чуда» 2022 года ждать не стоит
Другая причина лежит на поверхности. Главное «давление» на рубль оказывают проблемы в торговом балансе страны, связанные с западными санкциями. Валютные ограничения их купируют только отчасти.
«Частично проблема будет решена, поскольку большая доля валютной выручки все-таки придет на рынок. Данные меры позволят мобилизовать неиспользуемую валюту и заставить компании выбросить ее на рынок, но фундаментальной проблемы это не решит», – считает Кох.
К тому же очевидно, что экспортеры так или иначе попробуют обойти ограничения. Эксперты уже называют самые очевидные способы.
«Как только появляется подобный контроль, появляется желание и возможность от него уклониться. Найдутся желающие попытаться уйти из под контроля, начнутся полулегальные операции или маскирующие операции. Ничего хорошего в этом нет. И второй момент – если компании заставят продавать валюту, то они вынуждены будут иногда совершать обратную операцию, то есть они будут вынуждены покупать валюту, чтобы исполнять свои зарубежные обязательства», – считает Кох.
Очевидно, что указ Владимира Путина ослабит давление на рубль и позволит России избежать худших девальвационных прогнозов. Однако и подводных камней, как мы видим, хватает.
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