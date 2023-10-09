Курс доллара достиг 102 рублей впервые с 23 марта 2022 года

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Сегодня, 9 октября, курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже впервые с 23 марта 2022 года перешагнул отметку в 102 рубля.

На пике (в 14.20 по московскому времени) доллар торговался на уровне 102,345 рубля, прибавив, таким образом, один рубль и 94 копейки. К 14.40 американская валюта подешевела до 102,1425 рубля.

В свою очередь евро к 14.20 достиг уровня в 108,0325 рубля, подорожав на 2 рубля 26 копеек. К 14.40 курс европейской валюты снизился до 107,725 рубля.

Юань же к 14.20 вырос на 32 копейки, достигнув уровня в 14,03 рубля. К 14.40 китайская валюта чуть-чуть подешевела — до 14,022 рубля.