Путин обязал ряд российских экспортеров продавать иностранную валюту

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин утвердил перечень российских экспортеров, которых обязали продавать иностранную валюту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они будут должны начиная с даты, которая устанавливается Правительством России, зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты», — пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, объемы обязательно продаваемой валюты установит Кабмин. За выполнением поручения будет следить Федеральная служба по финансовому мониторингу — она назначит своих представителей в компании из списка.

В Кабмине пояснили, что мера вводится временно — на полгода — для того, чтобы стабилизировать курс рубля. Всего с перечень вошли 43 группы компаний, которые относятся к отраслям черной и цветной металлургии, топливно-энергетического комплекса, лесной и химической промышленности, зернового хозяйства.