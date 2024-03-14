Доктор экономических наук Кох предупредил об опасностях повышения НДФЛ

Возвращение России к повышенным ставкам НДФЛ опасно тем, что часть налогоплотельщиков может уйти в «серую» зону, сообщил доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох в разговоре с «Татар-информом».

«[До перехода России к НДФЛ в 13%] существовала масса уловок, позволяющих избежать повышенного налогообложения. Но я допускаю, что при существующих новых технологиях отслеживание реальных доходов высокооплачиваемых граждан будет более эффективным, и тогда богатые люди действительно начнут платить налог по повышенным ставкам», – рассказал профессор.

Он напомнил, что опыт множественных ставок НДФЛ в России уже был. К концу 2000 года существовала прогрессивная шкала налогообложения, когда максимальные ставки доходили до 30%.

«Фактические результаты применения данной шкалы в тех условиях оказались довольно скромными. Минимальная ставка была 12% тогда, максимальная 30%, а средняя ставка, по которой фактически уплачивались налоги — была 12,9%. Поэтому и была принята плоская шкала с НДФЛ в 13%», – объяснил Кох.

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