Путину рассказали о «назревшей» дифференциации НДФЛ и налоговом моратории

Президент России Владимир Путин встретился сегодня с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Один из вопросов, поднятый во время встречи, — это дифференциация НДФЛ. По мнению Шохина, это изменение назрело. Однако в распределении нагрузки должен быть соблюден принцип справедливости, к примеру больше инвестирующий должен получать больше вычетов. Причем сами вычеты — налоговые и инвестиционные — должны быть прозрачными, востребованными и учитывающими как инвестиции в основной капитал, так и в социальные проекты. Этот вопрос, считает руководитель РСПП, необходимо обсудить с Минфином, Минэкономразвития и ФНС.

«Поэтому эта работа действительно достаточно обширная, серьезная. Здесь недостаточно просто повысить ставки для относительно состоятельных людей. Здесь много аспектов, в которых мы хотели бы поучаствовать», — заметил Шохин, говоря о дифференциации НДФЛ.

Также он обратил внимание на ранее прозвучавшие слова Президента о стабильности и предсказуемости фискальной системы. В этой связи необходимо добиться большей стабильности относительно мер, которые принимались в качестве временных. Это в том числе экспортные пошлины, ограничение на перенос убытков на будущее.

После того, как эти решения будут приняты, планируется введение моратория на изменения. Крайне важно, уверен Шохин, чтобы при отсутствии изменений в ставке не было роста и в фискальной нагрузке.

Помимо этого, стороны обсудили ряд других вопросов, в том числе национальные проекты. «Национальный проект „Кадры“ — это то, о чем мы думали, не то что боялись сказать, но мы сформулировали эти задачи. Имею в виду, что, действительно, кадровый голод, кадровый дефицит — это та проблема, которая волнует все отрасли, все предприятия, и большие, и малые, и средние, и индивидуальных предпринимателей тоже, малые компании сталкиваются с этими вызовами», — заметил собеседник главы государства.