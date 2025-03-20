«Сильные духом»: 30 мужчин из Нижнекамска отправляются в зону СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня в Нижнекамске в пункте приема гуманитарной помощи по адресу Химиков, 72Б царит особая атмосфера. Здесь собрались 30 мужчин – те, кто уже завтра отправится на передовую. Они приняли осознанное, серьезное решение – встать на защиту Родины. Волонтеры группы «Добрые сердца» подготовили для них все необходимое: теплые вещи, аптечки, термоноски, окопные свечи, сухие пайки. Каждая сумка – это забота и поддержка родного города.

Среди тех, кто отправляется на передовую, – Евгений Захаров. Он долго думал, взвешивал и принял решение, которое называет по-настоящему мужским.

«Хочу победить. С Победой прийти. Чтобы наши дети не боялись. Победить фашизм и нацизм. Победа будет за нами!» – говорит Евгений, ставя свою подпись на флаге.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Эта традиция стала неотъемлемой частью проводов: бойцы оставляют памятные надписи, а затем уносят знамя с собой, как символ единства и силы духа.

«Ребята, которые подписали контракт, уходят в зону СВО. Сильные духом, 30 человек. Мы, волонтеры, собираем для них сумки со всем необходимым», – рассказывает Лариса Орлова, председатель СТОС микрорайонов № 6, 7, 8.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Прощание проходит в теплой, но трогательной атмосфере. Волонтеры едва сдерживают слезы, передавая бойцам сумки с вещами первой необходимости. А те, в свою очередь, благодарят их за поддержку.

«То, что вы делаете, – это не просто важно, это очень круто. Спасибо вам большое!» – говорят будущие бойцы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С начала СВО волонтеры группы «Добрые сердца» помогли собраться на фронт уже более 2 тысячам мужчин. Сегодня их ряды пополнили еще 30 человек – решительных, готовых к испытаниям, верящих в победу.

«Спасибо город Нижнекамск, за ваши добрые сердца. Победа будет за нами», – убеждены нижнекамцы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.