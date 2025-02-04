«Сила — в единстве»: апастовцы шьют подсумки, делают сетки, носилки, сухой душ

Коллектив Апастовского дома культуры совместно с подростковым клубом «Алга» с первых дней специальной военной операции помогает военнослужащим-землякам.

Когда началась спецоперация, у многих людей возникло желание быть полезными. Но подобного опыта ни у кого не было. Была только память о том, что во время Великой Отечественной войны тыл активно помогал фронту, и не только ударным трудом на полях и заводах. Люди собирали теплые вещи, продуктовые посылки, могли перечислить деньги, собранные всем колхозом, на покупку танка или самолета. Оказалось, что этот опыт может быть повторен и в нынешних условиях.

Волонтерское движение в поселке Апастово возникло по инициативе всего нескольких человек, а сегодня фронту помогают очень многие. Активисты делают окопные свечи, шьют подсумки, делают сетки, носилки, сухой душ, режут домашнюю лапшу, сушат супы, травы для чая.

«Хочется выразить огромную благодарность всем волонтерам, ведь недаром говорят, что сила в единстве!» — отмечают в Апастовской централизованной клубной системе.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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