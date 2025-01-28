«Сила народа в единстве»: из Арского района РТ отправили конвой с помощью в зону СВО

В Год защитника Отечества жители Арского района Татарстана активно присоединились к формированию колонны с шефской помощью. Внести свой вклад старались различные организации, учреждения культуры и образования.

Общими усилиями на днях из Арска отправлено несколько грузовиков. Бойцам будут доставлены машины, мотоциклы, мобильные бани, квадрокоптеры, именные посылки, медикаменты. Удовлетворены все просьбы проходящих службу военнослужащих.

На этот раз коллектив стройфирмы «Эталон» собрал 100 тыс. рублей на гуманитарную помощь. Организация проявила большую активность в сборе необходимых вещей для формирования этой партии помощи.

В поддержку участников специальной военной операции собрали средства и другие арские коллективы.

Работники домов культуры, клубов, библиотек выполняют вместе с населением большой объем работ. Библиотекарь Чиканасской библиотеки Алсу Фатыхова объединила усилия местных жителей.

«Закупили 30 штук системы, 30 штук бинтов, пять упаковок одноразовых шприцов, десять упаковок лекарств первой необходимости. Сделали 170 штук свечей, осталось еще около 100 банок, заказали упаковку парафина. Еще надо будет собраться и доделать. Выражаю благодарность всем, кто принял участие в этом добром деле. На сегодняшний день собрано всего 22 400 рублей. За 8600 рублей купили парафин, за 4600 рублей — медикаменты. Осталось 9500 рублей. Многие приносят вещи. В воскресенье наша библиотекарь вместе с сельчанами делала окопные свечи», — рассказала жительница села Чиканас Халида Вафина.

В сборе помощи активность и сплоченность проявили жители Янга-Салы и Каенсара, которые собрали деньги, сплели маскировочные сети, сделали окопные свечи, приготовили домашнюю лапшу. Жители Средней Корсы засолили капусту, жители Старого Кырлая — приготовили домашнюю лапшу, принесли необходимые вещи, собрали деньги, жители Шуры — сделали окопные свечи, засушили сухари, жители Нового Кишита — приготовили лапшу и сплели маскировочные сети.

«Жители Смак-Корсы также присоединились к формированию гуманитарной колонны, — сообщила библиотекарь Смак-Корсинской библиотеки Василя Шигапова. — Сплоченными жителями Смак-Корсы собрано 100 500 рублей. Наш односельчанин Рамазан Мухутдинов с первых дней служит в зоне специальной военной операции. По его просьбе приобрели генератор, рации, запасные части для „Мавика“, газовые баллоны. Пусть вкусные чаи, домашняя лапша, чак-чак, приготовленные нашими односельчанами, дойдут до солдат».

«Такие качества, как сплоченность, отзывчивость, доброта, проявляются в беде. Жители района объединились для оказания помощи землякам, участвующим в специальной военной операции. К организации гуманитарной помощи присоединилась все учреждения культуры. Приготовление лапши, сухих супов, плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей — наши работники организуют все, — пишет художественный руководитель Арского районного дома культуры Ляйля Хакимова.

Дети написали письма бойцам и нарисовали рисунки, а их родители подготовили гостинцы. Коллектив Кошлаучской школы засушил овощи для сухих супов, а коллектив Утар-Атныской школы приготовил лапшу.

«Отрадно, что жители сельского поселения неравнодушны к судьбе участников СВО. На сегодняшний день во всех деревнях собраны деньги. Из числа одиноких пенсионеров Надия Халитова из Урнашбаша и Хайдар Ризванов из Верхних Атов дали по 5 тыс. рублей. Жители Субаш-Атов и Урнашабаша активны в плетении маскировочных сетей, а жители Утар-Атов — в приготовлении домашней лапши. Особую благодарность выражаю работникам культуры, которые организовали эти работы. И сбор денег с населения лег на их плечи. В некоторых деревнях этим делом занимались учителя и фельдшеры. В одной из воинских частей мы запросили список всего необходимого и на собранные деньги купили всё по этому списку», — сообщила глава Утар-Атынскго сельского поселения Альбина Мухаметгалиева.

Арские школы приобрели более 2 тыс. газовых баллонов. Также подготовили теплые носки, варежки, влажные полотенца. Детские сады собрали макароны, тушенку, сельские школы — сладкие гостинцы, конфеты и печенье.

«Один из земляков, участвующих в специальной военной операции, лично позвонил нашему руководителю с просьбой отправить очень нужную им вещь. На ее приобретение коллективы всех школ и детских садов собрали 500 тыс. рублей. Кроме этого, в Ашитбашской школы сшили подушки, в Утар-атынской, Шушмабашской и во многих других школах приготовили домашнюю лапшу, в Ташкичинской школе сделали сухие супы, в шестой школе сделали сухой душ, сплели маскировочные сети, окопные свечи. Все коллективы старались, приложили много сил», — рассказала методист районного Управления образования Алия Файзрахманова.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Гульсины Закиевой.