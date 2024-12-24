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СВО 24 декабря 2024 16:04

Сестра Героя России Ивана Жарского написала стихи для песни группы «Добробат»

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Сестра Героя России Ивана Жарского, Регина Жарская, написала стихи, которые музыканты группы «Добробат» наложили на музыку. Презентовали песню в эфире телемарафона «С Новым годом, семья!» на ТНВ.

Ветеран специальной военной операции, солист и композитор группы Иван Хомяков поделился с «Татар-информом» подробностями о том, как сложился их творческий союз с Региной Жарской.

«Мы познакомились на мероприятии в школе № 101, в которой учились она и ее брат. Во время нашего общения выяснилось, что Регина пишет стихи, она показала нам свою песню. Так мы и выпустили ее в свет», – поделился музыкант.

Иван Хомяков рассказал, что песня очень вдохновила его и других участников группы, ведь все они связаны с СВО. Трое музыкантов – ветераны специальной военной операции, а художественным руководителем группы стал отец комнадира отдельной батареи реактивной системы залпового огня «Град».

«Стихи в этой песне посвящены нашей общей мечте – чтобы все это скорее завершилось, чтобы наши бойцы вернулись домой, чтобы мир царил во всем мире», – добавил он.

Регина Жарская в беседе с «Татар-информом» поделилась, что пишет стихи с 14 лет. До СВО в основном писала о любви, а потом, когда ее брат принял участие в боевых действиях, ее произведения все чаще стали посвящаться войне.

«Я написала эти стихи за чашкой чая за 15 минут. Был такой творческий порыв. Иногда, пишешь долго, мучаешься, а тут – слова сами собой появились. Я писала о ситуации в стране и о том, как бы хотелось все поменять. Я думаю, что в эту новогоднюю ночь все мы будем загадывать одно желание», – рассказала она.

Регина рассказала, что написала стихи к песне, придумала и мелодию, но «Добробат» ее подправили под себя и сделали удобнее для исполнения.

Сестра Героя добавила, что познакомилась с группой на мероприятии, приуроченном ко Дню Героев. Тогда в ее родной школе повесили баннер в честь Ивана Жарского и также назвали в его честь отряд Юнармии.

После этого мероприятия не прошло и месяца, как песню исполнили на телевидении. Регина и участники группы надеются, что это не первое их творческое сотрудничество.

Иван Жарский получил высокое звание после того, как совершил подвиг на передовой. Вместе с гвардии сержантом Игорем Овсянниковым уничтожили восемь единиц вражеской техники и большое количество живой силы нацистов. При этом численность живой силы противника была в разы больше. Наши бойцы под минометным огнем, обстрелом артиллерии и атакой беспилотников ни на минуту не сдавались. Они несколько часов грамотно меняли огневые позиции и точным огнем уничтожали вражескую технику. Четыре раза ВСУ пытались пройти на прорыв, но каждый раз терпели поражение.

Прославился Герой и после того, как видео с ним завирусилось в Сети. Тогда его сравнили с персонажем фильма «Брат».

#Герой России #СВО #патриотизм
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