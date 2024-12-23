«За все время службы ни один из его бойцов не погиб»: история сына худрука «Добробата»

Группа «Добробат» написала и спела песню «Град», которая стала хитом среди бойцов на передовой. Как оказалось, посвящена она сыну художественного руководителя группы, командиру отдельной батареи РСЗО «Град». Он участвовал в конфликте на Донбассе в 2014 году, с первых дней на СВО. Отец офицера рассказал о нем «Татар-информу».





Валерий Чамрин рассказал о своем сыне – командире отдельной батареи реактивной системы залпового огня «Град»

Фото: предоставлено Валерием Чамриным

«Сын решил стать военным, не мне выбирать профессию для своих детей – это их выбор»

Художественный руководитель новой музыкальной группы «Добробат» из Татарстана Валерий Чамрин рассказал о своем сыне – командире отдельной батареи реактивной системы залпового огня «Град». Его позывной Кама. Офицеру 39 лет, он отец пятерых детей, которым от года до 17 лет.

По словам Валерия, его отец был военным – он служил в авиации, дед прошел две войны: советско-финскую и Великую Отечественную, кавалер двух орденов Славы. Сам он помимо музыки увлекался спортом – окончил спортшколу, играл в сборной Татарии по баскетболу. Любовь к спорту перенял и сын, он тоже окончил спортивную школу, получил статус сенсея и черный пояс по айкидо. Но в остальном взгляды на выбор профессии у отца и сына разошлись.

«После десятого класса он мне сказал: “Я не хочу в гражданский вуз, я хочу в военное училище”. Я полностью поддержал его, не мне выбирать профессию для своих детей – это их выбор», – поделился он.

Когда Валерий рассказал о сыне и его заслугах, Иван Хомяков вдохновился и написал песню «Град» Фото: стоп-кадр трансляции

Заветное: «Все хорошо, жив», – семья ждала долгие пять месяцев

Кама поступил в Казанское артиллерийское училище, после окончания его отправили в Наро-Фоминск в Кантемировскую дивизию, затем – в секретную войсковую часть, где он командовал расчетами крупнокалиберной РСЗО «Смерч». С 2014 по 2016 год он участвовал в боевых действиях на Донбассе.

«Я не знал, что он был там. Узнал только после начала СВО – он берег мои нервы. А тогда просто сказал, что поехал в командировку», – вспоминает Валерий.

На СВО Кама поехал через неделю после начала боевых действий. О том, что сын отправляется туда, отец узнал, когда подразделение сына уже находилось в самолете и готовилось к взлету.

«Сначала он говорил, что едет на учения, я ему не верил. И вот когда уже сидел в самолете, решил все-таки признаться. Ну а что я ему скажу? Он принимал присягу, я поддержал его», – рассказывает отец офицера.

Но дальше начались мучительные ожидания – семья ожидала хоть какую-то весточку от Камы. Но не было ни звонка, ни рассказов от сослуживцев. Заветное: «Все хорошо, жив», – семья ждала долгие пять месяцев.

«Это было очень тяжелое время для всех нас. И вот он прислал первое видеообращение. Он сидел в темном блиндаже, был весь грязный, обросший, глаза очень уставшие. Первое время там было очень тяжело. Первый раз позвонить он смог только через восемь месяцев. До этого общаться с ним могла только жена через войсковую часть», – вспоминает Валерий.

«Его подразделение очень востребовано на фронте – вообще артиллерия и ракетные войска там очень нужны» Фото: минобороны.рф

«Врагу все равно, кто перед ним: дети, женщины или старики, – убивали всех подряд»

Сейчас каждые полгода он приезжает в отпуск на две недели. После участия в СВО сын сильно изменился, признается его отец.

«Он очень скромный, молчаливый, говорит только по делу. Уже после первой кампании на Донбассе он возмужал, а после СВО, когда приехал в отпуск, я заметил, как трепетно он стал относиться к жене и детям. Они и так всегда были для него на первом месте, а сейчас это самое святое для него. Он холит и лелеет их», – рассказывает Валерий.

Но быть чаще дома, с семьей, рассказывает Валерий, у сына не получается.

«Его подразделение очень востребовано на фронте – вообще артиллерия и ракетные войска там очень нужны. Они проводят предварительную работу, чтобы бойцы могли спокойно пройти на штурм», – говорит он.

О службе офицер рассказывает мало – они договорились с отцом: о том, что происходит на передовой, ни слова.

«Редкие разговоры на эту тему у нас случались. Мы говорили о нацизме. Он говорил, что там настоящие фашисты. Он рассказывал, как в начале СВО они зашли в поселок, стали там базироваться. Через некоторое время они познакомились с молодой одинокой женщиной с маленьким ребенком. Она украинка, но была за Россию. Бойцы привозили ей продукты, мы собирали деньги, чтобы купить для нее и малыша подгузники, средства для ухода, игрушки. У нее была корова, и она в знак благодарности угощала бойцов творогом и молоком», – рассказывает Валерий.

Об этой дружбе узнали недоброжелатели, сдали ВСУ координаты, где она жила. Ее дом обстреляли.

«Наши военные сразу передислоцировались, женщину эту удалось спасти, бойцы забрали ее с собой. Иначе пришел бы враг и ни ее, ни ребенка не пожалели бы. Они никого не жалеют. Можно даже судить по Курску. Они там во всех подряд стреляли, организовали настоящие концлагеря. Это при том, что в начале СВО этих нацистов было больше, это сейчас значительную их часть ликвидировали, а поначалу каких только там объединений не было. Они еще считались элитными войсками», – поделился отец офицера.

Сын рассказывал ему, как в здании детского сада, где дислоцировались нацистские подразделения, наши бойцы нашли шприцы и ампулы.

«Вот так они в бой идут. Им все равно, кто перед ними: дети, женщины или старики, – убивали всех без разбору», – констатировал он.

Валерий говорит, что его сын для всех бойцов – батя. Даже для тех, кому за 50 Фото: минобороны.рф

«Его очень уважают пацаны – он их бережет»

Валерий говорит, что его сын для всех бойцов – батя. Даже для тех, кому за пятьдесят. Шутит, что и сам он теперь подчиненный у сына.

«Мне команду дали, я: ‘’Слушаюсь’’, – и выполняю», – смеется отец офицера.

Самая большая заслуга Камы в том, уверен его отец, что за все время службы ни один из его бойцов не погиб.

«Его за это очень уважают пацаны. Он их бережет, правильно направляет. У них сухой закон – никакого алкоголя. Он всегда говорит им: “Если вы будете в трезвом уме и здравой памяти, у вас больше шансов выжить”. Он – боевой офицер, а не какой-нибудь паркетный, знает, что такое война, не понаслышке. Представляете, как благодарны ему родители этих ребят?» – рассказывает Валерий.

Говоря об этом, Валерий осеняет себя крестным знамением. В разговоре выясняется, что он – православный, глубоко верующий, некоторое время жил в монастыре. За сына молится постоянно.

«Родительская молитва спасает, она очень сильная. И мать за него постоянно молится. Я татарин, но в свое время решил креститься. Это произошло в осознанном возрасте, крестили меня раифские монахи. Тогда мне было 37 лет. Сейчас я постоянно читаю Иисусову молитву и Богородице молюсь за сына», – поделился он.

«Я понимаю, что у меня там сын, но мы должны довести все до конца»

Отец с большой гордостью рассказывает о сыне. Когда он рассказал о нем и его заслугах с участником группы «Добробат» Иваном Хомяковым, тот вдохновился и написал песню «Град». Она стала хитом для бойцов на передовой.

«Иван позвонил мне на следующий день и напел: “Работает “Град”, и танки горят...” Мне она очень понравилась, все слова прям в кассу. Ее стали петь на фронте, некоторые подразделения сделали ее своим гимном, в том числе мой сын. Нам даже видео с благодарностью записали», – рассказывает Валерий.

Несмотря на то что сын с отцом когда-то договорились не обсуждать подробности того, что происходит на передовой, они сходятся во мнении – цели СВО должны быть достигнуты.

«Он говорит, что нужно уничтожить укрорейх. Там же не все фашисты, там есть и наши братья во Христе, славяне, просто им голову задурили. Я считаю, что СВО должно закончиться полным уничтожением нацистов. Президент все очень четко сказал: денацификация и демилитаризация. Никаких договорняков быть не должно, это лишь оттянет проблему, потом все начнется с еще большей силой. Все ребята на передовой об этом знают. К тому же если будет договорняк, те, кто воюет, этого не поймут: получится, что жертва тех, кто пал за свою страну, была напрасной. Там постоянно летают “птички”, их там целые стаи. Поэтому как бы горестно мне ни было это говорить, понимая, что у меня там сын, что его ждут пятеро детей, но мы должны довести все до конца», – подытожил Валерий Чамрин.