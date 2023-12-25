Мать Героя России из Казани: «За один бой он уничтожил шесть «тигров». Я была в шоке!»

Иван Жарский и Игорь Овсянников уничтожили восемь единиц вражеской техники и большое количество живой силы нацистов

Скриншот видео Первого канала

Наши бойцы под минометным огнем, обстрелом артиллерии и атакой беспилотников ни на минуту не сдавались

Гвардии старший лейтенант Иван Жарский вместе с гвардии сержантом Игорем Овсянниковым уничтожали танки и другую бронированную технику врага, находясь в составе расчета противотанкового комплекса. Тогда они в составе тактической группы российских морских пехотинцев удерживали один из ключевых населенных пунктов, который находился под контролем российских Вооруженных Сил. Рельеф местности сыграл им на руку – используя это преимущество, они умело заняли огневую позицию на танкоопасном направлении.

В это время ВСУ, надеясь на численное превосходство живой силы и техники, решились на атаку. Но наши бойцы под минометным огнем, обстрелом артиллерии и атакой беспилотников ни на минуту не сдавались. Они несколько часов грамотно меняли огневые позиции и точным огнем уничтожали вражескую технику. Четыре раза ВСУ пытались пройти на прорыв, но каждый раз терпели поражение.

Иван Жарский и Игорь Овсянников уничтожили восемь единиц вражеской техники и большое количество живой силы нацистов. Врагу осталось лишь отступить на исходные позиции. За подвиг Жарскому и Овсянникову присвоили звание Героев России.

О героизме Ивана его мать, Ильмира Жарская, узнала по телевизору. Говорит, что сын, как настоящий военный, мало рассказывает о службе.

Ильмира Жарская: «Когда я вернулась, я от этой тишины заплакала» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С будущей женой познакомился в Севастополе, на днях у них родился сын

На днях Ильмира Салимовна вернулась с Донбасса. На эту непростую поездку она решилась из-за радостного события – она стала бабушкой, у Ивана родился сын.

«Со своей будущей женой он познакомился в Севастополе, когда приезжал в отпуск в свою войсковую часть, а она как раз приехала к подруге. Уже через несколько месяцев мне звонит Иван и говорит: “Мам, благослови нас”. Его отпустили на два дня, и они решили расписаться, но он сказал, пока я у мамы благословение не возьму, ничего не получится. У меня тут истерика – как так? Свадьба, и без меня! Но потом, конечно, благословила. Они просто расписались, но когда все закончится, обязательно хорошо отметим венчание», – поделилась мать Героя.

И вот счастливая бабушка отправилась на Донбасс, чтобы успеть на выписку к внуку. Тридцать шесть часов она ехала на поезде до Ростова-на-Дону. Там ее встретили родители невестки, и шесть часов они ехали на машине до города, где на свет появился Жарский-младший.

«Везде на пути попадались КПП, везде проверки, проверяли паспорта. Но мы доехали. Слышала взрывы, стрельбу. Хоть они и были далеко, но их было хорошо слышно. Это было очень страшно. Люди, которые там живут, слышат это с 2014 года и они к этому привыкли. А для меня это было очень тяжело. Когда я вернулась, я от этой тишины заплакала», – прослезилась Ильмира Салимовна.

И сквозь слезы продолжила: «Люди, которые здесь живут, они не понимают, что там творится. До такой степени это все тяжело!»

«Я видела там очень много разбитых домов. Кто-то их восстанавливает, кто-то уезжает» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Там по городу ездят танки, люди не могут нормально ходить – страшно»

По словам Ильмиры, как только она своими глазами увидела разгромленные бомбежками дома, поняла, насколько страшна война.

«Здесь мы думаем: “Ну война, так война. Там же военные, они справятся”. Но там есть еще и мирные жители. Там по городу ездят танки, люди не могут нормально ходить – страшно. Я видела там очень много разбитых домов. Кто-то их восстанавливает, кто-то уезжает. Видела поля, где проходили бои. Когда мы проезжали Донецк, я видела рынок, куда был прилет. Мы быстро его проехали. Там везде нужно быстро передвигаться, потому что опасно. От Донецка до города, где живут мои сватья, идет открытая трасса, которая идет через поле. Вот ее проехать нужно очень быстро, потому что в любую минуту может быть прилет. Поэтому я всегда была в напряжении. Ну ничего, слава Богу, я приехала. Я думаю, что все будет хорошо и наши ребята вернутся живыми и здоровыми. Дай Бог, чтобы это все скорее закончилось», – надеется она.

Несмотря на все тяготы войны, люди уезжать оттуда не хотят. Так же поступила и семья супруги Ивана.

«Это их нажитое место, ну и почему они должны бросать все? Я их звала в Казань, предлагала поехать хотя бы на время. Они отказались, сказали, что это их родное место. Это даже несмотря на то, что прилет был прямо в их дом, снаряд попал в соседнюю квартиру. В это время они были на работе. Когда прибежали, все уже потушили, потом у них вся квартира была черная от копоти. Они ко всему привыкли, но они всегда молятся за то, чтобы все это скорее закончилось», – поделилась Ильмира Салимовна.

Каждый год сын приезжал в отпуск, и каждый раз с шикарным букетом цветов для мамы Фото: предоставлено Ильмирой Жарской

«Вам повезло, у нас освобождается одно место в седьмом классе»

Оказалось, что Иван стал военным благодаря деду, который был подполковником и преподавал в Казанском артиллерийском училище.

«Как-то раз он ко мне приходит и говорит, что хочет стать военным. Я ему тогда сказала: “Зачем тебе это надо?” Я не была против, просто я думала, что это у него ребячество. Но он настаивал, я поняла, что у него действительно есть желание, и мы с ним пошли в кадетскую школу. Но мы не знали, что туда принимают только с пятого класса, а на тот момент Иван уже окончил шестой класс», – вспоминает мать Героя.

Она поговорила с директором, но тот лишь развел руками. И мама, и сын сильно расстроились. Ильмира вспоминает, что тогда вышла в коридор и расплакалась.

«Я хотела, чтобы сын выполнил свое желание, поэтому не смогла сдержать эмоции. И вдруг выходит директор, говорит: “Я смотрю, у вас на самом деле есть желание. Вам повезло, у нас освобождается одно место в седьмом классе. Сдавайте экзамены”. Тут же Ивана проверили на знания и приняли. Это, конечно же, была большая радость», – вспоминает мать Героя.

Поначалу новенькому было не просто влиться в коллектив, ведь другие ребята уже два года учились вместе. Однако со временем он нашел себе друзей, причем таких, с которыми дружат до сих пор.

«Учиться было не просто. Он даже несколько раз хотел отчисляться, но это, скорее, были минуты слабости. Мы говорили с ним, и он каждый раз принимал решение остаться. Я и сейчас довольна, что тогда смогла его поддержать, хоть мне и было тяжело», – поделилась Ильмира Жарская.

После окончания кадетской школы Иван решил поступать в военную академию в Санкт-Петербурге.

«Он переживал, что не сдаст вступительные экзамены, но я его успокаивала, говорила, что если не поступит, выберет любой другой гражданский вуз. И вот он уехал, а я сижу и переживаю, жду звонка. Наконец он позвонил: “Ну все, мама, жди меня дома… через пять лет!” Я так обрадовалась, это были такие эмоции!» – засмеялась Ильмира Салимовна.

Каждый год сын приезжал в отпуск, и каждый раз с шикарным букетом цветов для мамы.

«Сын всегда говорил мне: “Мам, спасибо!”» – поделилась Ильмира Жарская.

«Я как-то включаю телевизор, а там показывают его фотографию. Я не слышала, что говорили, слух как будто исчез» Скриншот видео

«Он только спустя время признался, что едет на СВО»

После академии Ивана Жарского распределили в войсковую часть в Севастополе.

«Я один раз приезжала к нему, но правда, с ним я была только два дня. Его отправили в командировку. Он часто бывал в командировках, его отправляли на одну-две недели. И вот в 2022 году он мне говорит, что снова уезжает. Я начала расспрашивать куда, надолго ли. Он сначала не говорил куда, просто сказал, что будет там долго. Только через время признался, что едет на СВО. Ой, что со мной творилось! Но я не показывала ему виду, дала ему свое материнское напутствие и, только положив трубку, расплакалась», – вспоминает она.

Ильмира Жарская с первых дней СВО активно помогает бойцам, уже организовала большую компанию людей, которые вместе собирают гуманитарную помощь.

«Сначала я продавала овощи с огорода, чтобы помочь сыну, передавать ему посылки. На меня тогда обрушилась куча негатива, я не говорила, для чего мне деньги. Но я не сдавалась. Потом мне пришла идея собирать помощь для всего его взвода, и я объявила сбор в соцсетях. Тогда столько людей откликнулось! В этот раз я решила засушить яблоки для ребят, и когда об этом узнали люди, мне мешками стали приносить их. Я приходила после работы и ночами их обрабатывала. Сын, когда получил их, сказал мне: “Пахнет домом”. А еще ребята очень любят чак-чак, долго он у них не залеживается. И просят его чаще ребята не из Татарстана», – поделилась Ильмира Салимовна.

Через некоторое время Иван перестал выходить на связь. Целых два месяца о нем не было никаких вестей.

«Я за это время поседела! Не находила себе места. И вот я как-то включаю телевизор, а там показывают его фотографию. Я не слышала, что говорили, слух как будто исчез. Каждые полчаса повторяли новости, и я сидела слушала. У меня была радость, что он живой, что он объявился, смешались и гордость, и все эмоции! Я целый день была сама не своя», – рассказывает мать Героя.

Тогда по телевизору рассказали, что Иван Жарский отличился на службе, это мать поняла уже потом, когда пришла в себя. И вот вечером этого же дня наконец-то раздался долгожданный звонок.

«Я старалась не показывать ему лишних эмоций, чтобы ему самому не было тяжело. Но как прекращался разговор – подушка моя подружка. Я живу одна и в любое время могу выплеснуть свои эмоции, мне от этого становится легче», – поделилась она.

«Вы спросите, что чувствует мама тех героев – военных солдат...» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Эти награды им даются очень тяжело – потом и кровью!»

И вот спустя время уже во второй раз мать увидела сына по телевизору.

«Я не помню, чтобы кого-то показывали второй раз. Но как тогда сказали – за один бой он уничтожил шесть “тигров”, я была в шоке! В начале СВО мы же ни в чем не разбирались, а сейчас я много всего смотрю, читаю, и я понимала, что это машины, которые тяжело подбить. Тогда Ивану еще не дали звание Героя. Уже потом он мне позвонил и сказал, что его будут награждать. Тогда я это пропустила мимо ушей, наверное, не осознавала еще. А вот когда ему вручили награду, у меня были совсем другие эмоции! Я очень радовалась за сына. Но, честно говоря, эти награды им даются очень тяжело – потом и кровью! Я понимаю, что это заслуженно, но мне, честно говоря, не нужны эти награды, я только хочу, чтобы все это скорее закончилось и чтобы наши дети были живы и здоровы. Сколько погибших, сколько раненых! Сколько матерей и жен остались одни. Мне просто подумать об этом страшно», – говорит Ильмира Жарская.

12 октября министр обороны Сергей Шойгу повесил на грудь Ивану Жарскому «Золотую Звезду» Героя России.

«Когда я узнала о его подвигах, в первую очередь испытала страх. Потом только пошли приятные эмоции и гордость за сына. Я даже не ожидала от него таких подвигов. Я, конечно же, верила в него, но то, что он сделал, для меня глобальные вещи. На словах не передать, внутри все переворачивается. Я об этом думаю, и у меня слезы – чувства проявляются слезами», – поделилась мать Героя.

Ильмира Салимовна поделилась стихами, которые написала ее дочь. Говорит, что в этих строчках переданы все ее чувства и переживания.

А вы знаете, это не слава!

Для родных, что с войны ждут ребят!

Вы спросите, что чувствует МАМА

Тех героев – военных солдат?!

Да, он подвиг свершил тот великий!

Он ведь жизнью своей рисковал!

А вокруг и бомбежка, и крики,

Очень много он там повидал!

И когда это мама все знает,

Как тревожится сердце ее...

С каждым подвигом нерв умирает:

«Как сыночек мой, солнце моё?»

И в молитве она тихо плачет –

Пусть Господь лишь его бережет!

И никак не должно быть иначе,

Мать живого домой тебя ждет!

Фото на анонсе: © Султан Исхаков / «Татар-информ»