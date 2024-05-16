Героя России из Татарстана сравнили с Данилой Багровым из фильма «Брат»

Боевой военкор Егор Гузенко с позывным Тринадцатый выложил в своем телеграме-канале видео с Героем России из Татарстана Иваном Жарским. На видео, записанном на выставке трофейной техники с полей спецоперации в Парке Победы в Москве, у Героя интересуются, за что он получил «Золотую звезду».

«За любовь к Родине», – ответил Жарский. На вопрос о том, кого же подбил военный, он в шутку ответил, что «никого не подбивал, на компьютере бумажки печатал».

В соцсетях Ивана Жарского сравнили с главным персонажем фильма «Брат» Данилой Багровым, который произнес в картине фразу «в штабе писарем отсиделся», отвечая на вопрос о войне.

Напомним, Иван Жарский получил высокое звание Героя России в октябре прошлого года. Тогда он также уничтожил несколько единиц вражеской техники.

26 июля 2023 года гвардии старший лейтенант Иван Жарский вместе с гвардии сержантом Игорем Овсянниковым уничтожали танки и другую бронированную технику врага, находясь в составе расчета противотанкового комплекса.

Они, в составе тактической группы российских морских пехотинцев, удерживали один из ключевых населенных пунктов, который находился под контролем российских Вооруженных Сил. Рельеф местности сыграл им на руку – используя это преимущество, они умело заняли огневую позицию на танкоопасном направлении.

В это время ВСУ, надеясь на численное превосходство живой силы и техники, решились на атаку. Но наши бойцы под минометным огнем, обстрелом артиллерии и атакой беспилотников ни на минуту не сдавались. Они несколько часов грамотно меняли огневые позиции и точным огнем уничтожали вражескую технику. Четыре раза ВСУ пытались пройти на прорыв, но каждый раз терпели поражение.

Иван Жарский и Игорь Овсянников уничтожили восемь единиц вражеской техники и большое количество живой силы нацистов. Врагу осталось лишь отступить на исходные позиции. За подвиг Жарскому и Овсянникову присвоили звание Героев России.

«Когда я узнала о его подвигах, в первую очередь испытала страх. Потом только пошли приятные эмоции и гордость за сына. Я даже не ожидала от него таких подвигов. Я, конечно же, верила в него, но то, что он сделал, для меня глобальные вещи. На словах не передать, внутри все переворачивается. Я об этом думаю, и у меня слезы – чувства проявляются слезами», – поделилась мать Героя Ильмира Жарская в интервью «Татар-информу».