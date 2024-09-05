Солист группы «ДоброБат» станет гостем телемарафона «Всей семьей на выборы!»

Ветеран специальной военной операции, солист группы «ДоброБат» Иван Хомяков вместе с семьей примет участие в телемарафоне «Всей семьей на выборы!». Мероприятие состоится 8 сентября с 7.00 до 20.30, сообщает ТНВ.

Получив ранение в бою, военнослужащий прошел лечение и снова отправился в зону СВО. Затем он вернулся домой. Сейчас работает по профессии и выступает с группой «ДоброБат» — музыкальным коллективом, состоящим их участников СВО. Группа исполняет песни патриотической тематики, созданные Иваном Хомяковым.

Телемарафон стартует в 7.00 на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» и будет продолжаться до 20.30. За эти часы к эфиру присоединятся татарстанские семьи, звездные гости, которые выступят с рассказами об уникальных традициях народов республики, и другие участники. Зрителей ожидают репортажи с избирательных участков, информация о явке, объявление предварительных итогов из Центризбиркома, включения с площадок проведения культурно-массовых мероприятий и «Болгар радиосы».

Кроме того, в прямом эфире ведущие ТНВ назовут имена обладателей 12 IPhone и автомобиля «Лада Веста». Их можно будет выиграть, опубликовав фото с избирательных участков.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.