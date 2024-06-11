Середина июня в Татарстане окажется на пять градусов жарче нормы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха во второй декаде июня будет на пять градусов выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 11 по 20 июня равняется 18,0 градуса тепла, а для Казани — 18,4 градуса, отмечают синоптики.

Ранее метеорологи рассказали, что в Татарстан на этой неделе придет 35-градусная жара.

Как сообщал «Татар-информ», профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев спрогнозировал, будет ли это лето экстремально жарким, а также предупредил об аномально жаркой декаде в столице РТ.