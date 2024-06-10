Ученый КФУ рассказал, будет ли это лето экстремально жарким

Антициклон, пришедший в Поволжье со стороны Скандинавии, держится уже вторую неделю. Какой будет погода во второй половине июня в Казани и повторится ли в этом году сценарий аномального 2010 года, «Татар-информу» рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В 2010 году блокирующий антициклон занял всю Европейскую часть России. Горячие воздушные потоки шли со Средней Азии, в некоторые дни воздух пригревался до 39 градусов. Такие экстремальные события случаются в наших краях редко, в этом году они не должны повториться», — подчеркнул он.

В ближайшую декаду в Казани ожидается аномальная жара. Однако по скорректированному прогнозу Гидромета России в июне среднемесячная температура в городе должна была быть близкой к норме. Исходя из такого прогноза, можно было бы предположить, что вторая половина месяца будет прохладной. Но это маловероятно, считает собеседник агентства.

«Чтобы вторая половина месяца была прохладной, нужно, чтобы открылась Арктика. Она уже открывалась в мае. Могло бы похолодать, если бы Северная Атлантика к нам присылала циклоны. Всё зависит от атмосферной циркуляции. Но я считаю, что шансов на то, что вторая половина месяца будет холодной, мало», — отметил Юрий Переведенцев.