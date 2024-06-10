Метеоролог КФУ предупредил об аномально жаркой декаде в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среднесуточная температура в ближайшую декаду в Казани будет выше климатической нормы на 4–6 градусов. Причины аномальной жары «Татар-информу» объяснил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Антициклон, установившийся в Среднем Поволжье, определяет характер нынешней погоды. Западнее, где Москва, такой жары нет, выпадают осадки. Нет такой жары и на Урале, в Сибири. Этот антициклон стоит уже долго, вторую неделю, пришел в наш регион со стороны Скандинавии», — сообщил он.