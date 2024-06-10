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Метеоролог КФУ предупредил об аномально жаркой декаде в Казани
Среднесуточная температура в ближайшую декаду в Казани будет выше климатической нормы на 4–6 градусов. Причины аномальной жары «Татар-информу» объяснил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
«Антициклон, установившийся в Среднем Поволжье, определяет характер нынешней погоды. Западнее, где Москва, такой жары нет, выпадают осадки. Нет такой жары и на Урале, в Сибири. Этот антициклон стоит уже долго, вторую неделю, пришел в наш регион со стороны Скандинавии», — сообщил он.
По словам ученого, такая жаркая погода более характерна для середины июля. Так, среднемесячная температура в июне в норме в столице РТ должна составлять около 18 градусов, а в июле — около 21 градуса. Сейчас этот показатель значительно выше. Так, 12 июня, в День России, в Москве ожидается сильный дождь, а в Казани днем воздух прогреется до 32 градусов без каких-либо осадков.
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