В Татарстан на этой неделе придет 35-градусная жара

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане на этой неделе установится жаркая погода, на короткое время прекратятся, а затем возобновятся кратковременные дожди и грозы. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 11 июня, на погодные условия в регионе начнет воздействовать жаркий антициклон, в течение примерно двух дней на территории республики не будет осадков.

Во вторник ожидается от +12 до +17 градусов ночью и от +27 до +32 днем, в среду, 12 июня, — от +17 до +22 градусов в ночные часы и от +29 до +34 в дневные.

В четверг, 13-го числа, температурный фон не изменится. В темное время суток еще без существенных осадков, однако в светлое из-за близости атмосферного фронта местами вероятны кратковременные дожди с грозами.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 14 июня, сохранится жаркая погода с дневными температурами от +30 до +35 градусов, причем возможны локальные грозовые дожди.

В выходные дни при прохождении атмосферных фронтов в Татарстане пройдут дожди с грозами. В субботу прогнозируется от +22 до +27 градусов, а на востоке — и до +32.

Подробнее о прогнозе на лето 2024 года читайте в материале «Татар-информа» «Жара, ураганы и смерчи?»: какой будет погода летом в Татарстане.