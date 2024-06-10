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В Татарстан на этой неделе придет 35-градусная жара
В Татарстане на этой неделе установится жаркая погода, на короткое время прекратятся, а затем возобновятся кратковременные дожди и грозы. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.
Завтра, 11 июня, на погодные условия в регионе начнет воздействовать жаркий антициклон, в течение примерно двух дней на территории республики не будет осадков.
Во вторник ожидается от +12 до +17 градусов ночью и от +27 до +32 днем, в среду, 12 июня, — от +17 до +22 градусов в ночные часы и от +29 до +34 в дневные.
В четверг, 13-го числа, температурный фон не изменится. В темное время суток еще без существенных осадков, однако в светлое из-за близости атмосферного фронта местами вероятны кратковременные дожди с грозами.
Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 14 июня, сохранится жаркая погода с дневными температурами от +30 до +35 градусов, причем возможны локальные грозовые дожди.
В выходные дни при прохождении атмосферных фронтов в Татарстане пройдут дожди с грозами. В субботу прогнозируется от +22 до +27 градусов, а на востоке — и до +32.
Подробнее о прогнозе на лето 2024 года читайте в материале «Татар-информа» «Жара, ураганы и смерчи?»: какой будет погода летом в Татарстане.
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