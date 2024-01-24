Сердце России, домашний очаг и чета из Татарстана: как открыли Год семьи в Москве

Семья рокеров на разогреве

Накануне в столичном парке ВДНХ на главной уличной сцене прошла церемония зажжения семейного очага «Сердце России». Несмотря на морозную погоду и поздний вечер рабочего дня, в парке собралось несколько сотен человек.

Ведущими мероприятия стали известные российские актеры Марина Майко и Дмитрий Харатьян, которые уже 35 лет живут в счастливом браке.

«Подогреть» столичную публику перед торжественной церемонией помогла музыкальная группа DABRO, основанная родными братьями в Казани. Их выступление произвело настоящий фурор среди зрителей всех возрастов. На сцене также выступила семейная пара музыкантов: заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов.

«Это не мы сохраняем семью, а наша семья хранит нас обоих и делает счастливыми. Не нужно друг на друга смотреть до потери пульса, нужно просто смотреть в одну сторону» , — поделилась секретом семейного счастья Кормухина.

Заслуженный артист РФ Александр Маршал с сыном Артемом Миньковым порадовали публику нашумевшими рок-хитами «Ливень», «Рок-н-ролл» и другими. Завершил концертную программу депутат Госдумы РФ и по совместительству продюссер и певец Денис Майданов вместе с женой Натальей и дочерью Владой, которые также разделяют его страсть к музыке.

«Главный фундамент, дающий силы любому человеку, – это семья. И мы все большая семья, наша большая страна Россия», – сказал он.

«Из Мурома в Татарстан»: молодоженам из РТ передали «семейный очаг»

Начать Год семьи, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, в столице решили поистине ярко. Лампаду с огнем из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии, в Москву привезла семья Терентьевых. Михаил и Екатерина вместе 25 лет и воспитывают шестерых детей. Они передали «пламя» Павлу и Татьяне Кузнецовым из Крыма, которые состоят в браке уже 40 лет и недавно отметили «рубиновую свадьбу». Их династия педагогов насчитывает 216 лет общего трудового стажа.

Еще 12 «домашних очагов», зажженных от священного огня, вместе с семьями-участниками были переданы в Якутию, Кузбасс, Северную Осетию-Аланию, Волгоградскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Коми, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Там они будут доставлены в главные управления ЗАГС, что официально ознаменуют начало в России Года семьи. Одна из таких лампад, конечно же, уехала в Татарстан в надежных руках молодоженов Зиятдиновых.

В конце церемонии Денис Майданов, его семья, а также все участники форума «Родные – Любимые» и гости исполнили финальную песню «Вечная любовь». Кроме того, для выставки-форума «Россия» зажгли отдельную лампаду с семейным огнем.

«Красивые и улыбчивые»: как Зиятдиновы поженились на выставке-форуме «Россия»

Семейная пара Сюмбель и Самат Зиятдиновы познакомились, когда учились в Карадуванской гимназии в Балтасинском районе Татарстана. Сейчас Самат учится в КНИТУ-КАИ по направлению «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», с 2019 года играет в Поволжской любительской хоккейной лиге, а его супруга является магистрантом в КНИТУ (КХТИ) и параллельно работает на кафедре.

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Молодые люди выросли в многодетных семьях. Столичной публике они полюбились еще на выставке-форуме «Россия», где 2 декабря заключили брак, а заодно продемонстрировали всей Москве процесс подготовки к настоящей традиционной татарской свадьбе. Неудивительно, что и вчера именно они представляли Татарстан в Москве.

«Они зарегистрировали свой брак на выставке-форуме «Россия» в День Республики Татарстан. Очень яркая, красивая и улыбчивая пара», – рассказала начальник управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина.

Вот и сегодня с привычным им оптимизмом молодожены, несмотря на холод, приняли «чашу с семейным огнем».

Фото: kremlin.ru

«Чем больше детей, тем лучше»: Путин открыл Год семьи на ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин в заключительный день форума «Родные – Любимые» также посетил ВДНХ, чтобы официально дать старт Году семьи .Там он встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». На звание Семьи года претендовали более 100 тысяч команд из всех 89 регионов России. Глава государства отметил, что многодетные семьи являются опорой России.

«Без всяких сомнений, главные участники всех этих событий – это вы, ваши семьи, семьи, где растут, воспитываются дети, и, конечно, чем больше детей, тем лучше. Без всяких сомнений, могу сказать, что многодетная семья – это опора страны, да вообще семья, но многодетная семья– тем более опора», – подчеркнул российский лидер во время общения с семьями – участниками форума.

Он обратил внимание, что именно родные и близкие закладывают и воспитывают в детях основные качества, определяющие любого человека: уважение к старшим, любовь, заботу о младших и трудолюбие. Путин напомнил, что подписал указ о мерах поддержки многодетных семей, чтобы они имели одинаковый статус во всех регионах страны.