Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин объявил 2024-й Годом семьи в России
2024-й в России станет Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, говорится в указе Президента РФ Владимира Путина.
До 27 декабря 2023 года Правительство образует оргкомитет, а также разработает и утвердит план основных мероприятий в честь Года семьи, определит источники их финансирования.
Председателем оргкомитета назначена вице-премьер Татьяна Голикова.
Напомним, что текущий год в России был объявлен Годом педагога и наставника.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»