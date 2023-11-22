Путин объявил 2024-й Годом семьи в России

Фото: kremlin.ru

2024-й в России станет Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, говорится в указе Президента РФ Владимира Путина.

До 27 декабря 2023 года Правительство образует оргкомитет, а также разработает и утвердит план основных мероприятий в честь Года семьи, определит источники их финансирования.

Председателем оргкомитета назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, что текущий год в России был объявлен Годом педагога и наставника.