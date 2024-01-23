Трудовая династия из Татарстана победила в двух номинациях на форуме «Родные-Любимые»

Фото: медиадирекция Всероссийского форума «Родные – Любимые»

Династия автомобилестроителей Гайфуллиных-Сафиных из Татарстана отметилась в конкурсной программе семейного форума «Родные-Любимые» «Династии России», проходившего на площадке Международной выставке-форуме «Россия». Форум стал первым официальным мероприятием Года семьи, объявленного Президентом Владимиром Путиным.

Всего конкурс состоял из пяти треков — «Семейное шоу талантов», «Знатоки Родины», Знание.Игра «Связь поколений», «Семейные рецепты», «На все руки мастер». Участники смогли проявить эрудицию и всей семьей найти ответы на вопросы по истории и культуре нашей страны в ходе турнира Знание.Игра «Связь поколений». Задания подобрали так, чтобы вовлечь в мозговой штурм и взрослых, и детей.

Первое и второе место по итогам соревнования разделили династия педагогов Юзвик из Ленинградской области и семья Гайфуллиных-Сафиных из Татарстана.

«Мы даже представить себе не могли, что выйдем в финал, а потом окажемся среди победителей. Нам очень понравилось разнообразие вопросов: у нас четверо детей, и когда надо было разгадывать мультфильмы, наши младшие очень помогли. А ещё нам на руку сыграло то, что мы все очень разные — в семье есть и технари, и экономисты, и творческие работники. Но мы думаем и действуем как одна команда», — поделились впечатлениями Гайфуллины-Сафины.

Кроме того, татарстанцы также были отмечены в номинации «Знатоки Родины» — в этом треке конкурсанты соревновались в том, кто ярче и красочнее расскажет о своем регионе.

Фото на анонсе: «Челнинские известия»