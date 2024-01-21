Династия с КАМАЗа, нейроармрестлинг и пироги: как Татарстан открыл Год семьи в Москве

Фото: © Дарья Сайфиева / ​«Татар-информ»

С любовью из Набережных Челнов в Москву

Семейный форум «Родные-Любимые» на столичной ВДНХ проходит 20-21 января, став таким образом первым масштабным мероприятием Года семьи в России, объявленного указом Президента РФ Владимира Путина. Несмотря на то что на культурную программу каждому из регионов выделяется целых два дня, удивлять своих гостей Татарстан начал с самого утра субботы.

Уникальная трудовая династия Гайфуллиных-Сафиных из Набережных Челнов покорила москвичей и гостей столицы не только богатой семейной историей и преданностью делу (в общей сложности все члены семьи проработали на предприятии «КАМАЗ» 279 лет), но и своей невероятной сплоченностью и любовью друг к другу.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Мама моя всю жизнь проработала на заводе, папа там же был водителем. Мы пошли по их стопам. Сначала были просто операторами, а после получения диплома уже работали по специальности. Нам нравится наша работа, и дети наши интересуются [работой на КАМАЗе]. Сейчас мы видим, что наш город и КАМАЗ, как и прежде, неразрывно связаны между собой. У нас с мужем две дочки и два сына. Мы любим свою работу, гордимся этим и наши дети тоже. Поэтому я думаю, что дети, внуки, правнуки наше дело непременно сберегут и продолжат», – уверена Гульнара Гайфуллина.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Именно родители Гульнары – Раудат Задинович и Сагида Ягудовна положили начало знаменитой династии. С супругом Ринатом она, узнав о семейном форуме, недолго думая, приняла решение отправиться в столицу, чтобы представить свою республику и показать, на что способны татарстанцы. Гульнара рассказала, что все члены семьи долго готовились к этому, разучивали песни, танцы и текст, сильно волновались, но никогда не теряли веры в то, что их сплоченность и гармония обязательно помогут привезти победу в родные края. По словам женщины, очень важно уметь делать что-то по-настоящему хорошо и заниматься тем, что может не только прокормить, но и вдохновить твоих детей. Самая старшая в этой семье – свекровь Гульнары Мамдуда Гайфуллина, заботливая бабушка восьми внуков.

Как Татарстан уместил на одном стенде нейроармрестлинг и пироги

Внутри и вокруг павильона РТ на выставке-форуме «Россия» с самого утра собралось внушительное количество гостей. Для членов жюри и гостей форума Гайфуллины-Сафины провели мастер-класс по татарским танцам «Айда потанцуем», научили собирать 3D-модели машин, а затем в театрализованном формате рассказали о развитии родного города и предприятия, угостили чаем с чак-чаком и выпечкой собственного приготовления, а затем вручили тюбетейки и платки ручной работы.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Особой популярностью на стенде РТ пользовался веселый мастер-класс по чеканке монет. Затем дружное семейство хором исполнило татарскую песню «Туган як», которую сразу же узнали и подхватили посетители выставки.

И, конечно, не обошлось без новейших технологий: гостям предложили сразиться в нейроармрестлинге. Суть его в том, чтобы определять победителя при помощи высокочувствительных датчиков, в которых при сильном сжимании оппонентами рук в кулаки вырабатывается электрический импульс. Таким образом, можно зафиксировать, кто из соперников сделал большее усилие. А для тех, кому привычнее классический «ручной труд», во второй половине дня провели мастер-класс по декорированию рождественских имбирных пряников.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Москвич» пришел поддержать «КАМАЗ»

КАМАЗ на сегодняшний день является одним из крупнейших игроков на автомобильном рынке и играет ключевую роль в импортозамещении и развитии российского автопрома. Такое мнение высказала руководитель департамента судебной работы завода «Москвич» Ольга Дремина.

«КАМАЗ, АвтоВАЗ – ведущие игроки рынка, системообразующие предприятия всей России. Большие и классные. Для людей и для жизни. КАМАЗ – наш старший брат. Он очень помогает нам и технологиями, и идеями, поэтому сегодня я с удовольствием пришла сюда, чтобы поддержать наших партнеров из Татарстана», – сказала она.

Напомним, в 2022 году мэр Москвы Сергей Собянин решил перезапустить производство автомобилей на заводе «Москвич», чтобы сохранить его трудовой коллектив после ухода из России компании Renault. В июле того же года между КАМАЗом и Правительством Москвы было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производства отечественного электрического автомобиля.

Девять счастливых семей отправятся в «тур выходного дня» по Татарстану

Но одними пряниками и плясками не обошлось. Чтобы окончательно покорить столичную публику, Татарстан подарил двум счастливым семьям поездки в республику. Обладателей «туров выходного дня в РТ» выбирали совершенно случайно среди активных посетителей форума. Первых победителей объявили в 15:20, а вторых – после 19:00. Сегодня, в заключительный день форума «Родные-Любимые», определятся еще семь удачливых семей, которые смогут посетить Татарстан.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Я никогда не была в Татарстане. Даже не знаю, с чем он у меня ассоциируется… с медом или лошадьми. Решили сегодня с внучкой посетить форум-выставку, пришли первый раз, и вот так удачно. Я очень счастлива. Хочу поехать всей семьей. Нас четверо – дочь, ее муж, внучка и я», – поделилась эмоциями Вера Никитина из поселка Володарского Московской области.

Скриншот видео «Татмедиа»

Другая счастливая семья победителей – Завгородних – посетила выставку-форум «Россия» уже в четвертый раз, и вот им улыбнулась удача.

Скриншот видео «Татмедиа»

«До этого мы были в других залах и павильонах. И вот решили сегодня поучаствовать в таком мероприятии и совершенно случайно выиграли. Наверное, такое бывает. Сами еще не верим. Впервые участвуем в подобном событии», – рассказал глава семейства Виктор Завгородний.